Broer Jean-Pierre blijft achter met veel vragen na dood van jager Patrick Geelhand de Merxem

Jagen was de grote passie van jonkheer Patrick Geelhand de Merxem, die zondag levenloos gevonden werd op een flank van de Heuvellandse Kemmelberg. Volgens zijn broer en buur Jean-Pierre ging hij er vaak jagen, maar dit keer ging er iets fout.

“Ik heb het hier nog vrij gezellig”, verklaarde Patrick Geelhand de Merxem vorig jaar in zijn landhuis met negen slaapkamers en drie badkamers. De 63-jarige jonkheer woonde er al heel zijn leven alleen als vrijgezel en leek het zo naar zijn zin te hebben. “Want zijn leven draaide altijd rond de jacht en hij organiseerde zijn leven om veel te kunnen jagen”, vertelt broer Jean-Pierre (70), die in een huis vlak bij zijn broer woont aan het afgesloten parkdomein aan de voet van de Kemmelberg.

Mogelijk gestruikeld

Aan de andere kant van de heuvel is zondag het levenloos lichaam van Patrick gevonden. Het lichaam lag naast een dode ree en een jachtwapen, en had een schotwond. “Patrick is op zijn buik gevonden met zijn karabijn onder hem”, zegt Jean-Pierre.

“Hij had een schotwonde in de buik- of borststreek. Hij had zijn fototoestel bij, want hij nam altijd foto’s op de plaats waar hij wild geschoten had. Het reetje was volgens mij nog niet verplaatst. Mogelijk is hij daar gestruikeld of ging zijn karabijn per ongeluk af tijdens het nemen van foto’s.”

Hoogzit

De broers namen nochtans altijd voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen. “Patrick zat op een van onze hoogzitten, die we op verschillende plekken op de Kemmelberg plaatsen”, zegt Jean-Pierre.

“Vanop een hoogte heb je een beter zicht op de omgeving en schiet je de kogel vanuit een hoek richting de grond, zodat er geen voorbijgangers gewond raken. Meteen na het schot vanuit de hoogzit verwijderen we de kogels uit de karabijn om te vermijden dat er bij het naar beneden komen per ongeluk geschoten wordt. Zo deden we dat altijd. Er kan natuurlijk altijd een fout gebeuren: soms denk je dat er geen kogels meer op je karabijn zitten, terwijl er toch nog een in zit.”

Schot gehoord

Ook over het tijdstip denkt Jean-Pierre intussen meer duidelijkheid te hebben. “Een buurman van ons bos, waar Patrick gevonden werd, hoorde zondagochtend rond 7.50 uur een schot. Een wandelaar vond het lichaam rond 18 uur.”

“Het is eigenaardig dat daar een wandelaar was, want er is niet meteen een wandelpad in de buurt en door de aanwezigheid van een haag en een poort wordt het publiek daar zo veel mogelijk weggehouden om het wild niet te verstoren.”

Fotograaf

De Heuvellandse fotograaf Eric Flamand vergezelde Patrick wel eens tijdens het jagen. Niet om zelf te jagen, maar om natuurtaferelen te fotograferen. “We zijn intussen al lang vrienden geworden”, vertelt Eric.

“Patrick belde mij vrijdagavond op met de vraag om die avond nog of zaterdagochtend vroeg mee te gaan, maar ik kon niet. Hij klonk opgewekt aan de telefoon en zag het zitten om te gaan jagen. Het weekend stond voor de deur en het was mooi weer.”

Huiszoeking

Intussen is een huiszoeking gebeurd in het landhuis, waar Patrick woonde, aan de andere kant van de Kemmelberg. “Dat onderzoek moet kwaad opzet uitsluiten. Ik denk niet dat er sprake is van kwaad opzet, maar je weet nooit. Patrick was de laatste tijd heel opgewekt. We hebben enkele dagen voordien nog samen zitten lachen met de broers.”

Jean-Pierre zag zijn broer bijna elke dag. “De laatste keer was vrijdag, toen we samen theedronken. Meestal laat hij iets weten wanneer hij gaat jagen, maar deze keer niet. Hij was er alleen, voor zover ik weet. Zondagavond stond de politie aan de deur om het slechte nieuws te melden.”

Adellijke voorouders

Het landhuis, dat Patrick bewoonde, staat sinds kort te koop. “Het is hier fantastisch mooi en ik zou hier tot de rest van mijn dagen willen wonen, maar op deze leeftijd word je slaaf van je eigendom”, zei Patrick daar vorig jaar over.

In het huis staan stukken van de adellijke voorouders, die bijna 130 jaar oud zijn. De familie werd in 1728 tot de adelstand verheven door de Habsburgse keizer Karel VI van het Duitse Heilig Roomse rijk. Patrick verdiepte zich graag in heraldiek en adellijke geschiedenis. Hij had twee oorsprongsverhalen rond ‘Geelhand’.

Tijdens het Beleg van Leiden zou de hand van verste voorvader Gerrit van Keulen afgekapt zijn toen hij de vlag van de vijand greep. Een ander verklaring bestaat erin dat de gouden hand verwees naar een uithangbord van beroepen als geldwisselaar of bankier. “Wij zijn afstammelingen van schilder Pieter Paul Rubens en onze voorvaderen waren onder meer pauselijke zwaaf, senator, gouverneur en burgemeester”, klonk het fier.

Gewezen stafhouder

De jonkheer was jurist, gewezen stafhouder van de Ieperse balie, beëdigd vertaler en lid van de Lions Club Heuvelland. Hij stichtte de vzw wildbeheereenheid In Flanders Fields en gaf twee jaar geleden de fakkel van voorzitter door.

“Mijn broer was een vlotte spreker en bleef nooit onopgemerkt: wanneer hij binnenkwam, had je hem zeker gezien en gehoord. Een speciaal man met eigen ideeën, die nu gestorven is tijdens de jacht. Hij zei altijd dat dat een mooie dood zou zijn”, besluit Jean-Pierre.

Uitvaart dinsdag

De omstandigheden van het overlijden worden onderzocht. Het parket is zondag ter plaatse afgestapt met de wetsgeneesheer, het labo en een wapendeskundige. Er is ook een onderzoeksrechter gevorderd. Maandag werd een autopsie uitgevoerd.

De uitvaart vindt plaats op dinsdag 17 mei om 11 uur in de kerk van Wijtschate. Iedereen is welkom. (TP)