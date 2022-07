Bredene schrapt vuurwerk op 21 juli door brandgevaar

Kustgemeente Bredene heeft beslist om het vuurwerk op de nationale feestdag nu donderdag te schrappen. Ze doen dat omdat er te groot brandgevaar is. “Dat vuurwerk wordt dicht afgestoken bij de duinen en zeker nu het zo droog is, willen we geen risico’s lopen”, vertelt schepen van Toerisme, Alain Lynneel (Vooruit). De optredens zullen wel nog doorgaan.

“We hebben deze week overleg gehad met de brandweer en de dienst noodplanning over het vuurwerk op de nationale feestdag. Uiteindelijk werd er beslist om het dit jaar niet te laten doorgaan. De duinen zijn te dichtbij de afsteekplaats. En met de hitte en het droge weer van de afgelopen weken is het risico op brandgevaar te groot. We zouden niet willen dat er ergens een spetter in de duinen terecht komt en dat er daar dan brand ontstaat”, vertelt schepen van Toerisme, Lynneel (Vooruit). De optredens die avond zullen wel nog gewoon doorgaan.

Het is al het derde jaar op rij dat er geen vuurwerk zal zijn op 21 juli in Bredene. In 2020 kon het niet doorgaan door de coronamaatregelen. En vorig jaar was er ook al geen vuurwerk op de nationale feestdag in Bredene uit solidariteit met de slachtoffers van het noodweer in Wallonië en Limburg.