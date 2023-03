Brandweer Leke neemt sleutels in ontvangst van nieuwe officierenwagen

Brandweerpost Leke nam vrijdagavond de sleutels in ontvangst van de nieuwe officierenwagen. Het gaat om een Volvo XC40 die zal dienen om de officier ter plaatse te brengen bij interventies.

De nieuwe Volvo XC40 is een van de vier nieuw aangekochte voertuigen binnen Brandweer Westhoek. Naast post Leke nemen ook posten Kortemark, Veurne en Zonnebeke een nieuwe wagen in gebruik. Deze officierenwagen voor post Leke is het nieuwe voertuig en vervangt geen voorgaande.

In het kader van het zonaal voertuigenplan werd de Volvo XC40 vrijdagavond geleverd in de kazerne van post Leke. Postoverste Filip Vandenberghe kreeg de sleutels overhandigd van burgemeester Lies Laridon van Diksmuide.

“Het voertuig brengt de officier, de leider van operaties bij een interventie, ter plaatse”, klinkt het bij de brandweer. “Aan boord zitten twee persluchttoestellen, explosievrije verlichting, automatisch aangestuurde GPS en communicatieapparatuur. Daarnaast ook een lade voor allerhande documenten in het kader van opschalingsprocedure (ICS documenten ofwel incident command system docs).”

De Volvo XC40 B3 is een benzinemodel met 7trapsautomaat en heeft een 2 liter motor met 177 pk aan boord. De wagen werd aangekocht via de raamovereenkomst van de federale politie. De totale investeringsprijs was 40.000 euro. Daarvan diende 25.000 euro voor de basis en was een bedrag van 15.000 euro gemoeid voor de striping, de prioritaire installatie en de opbouw.

(JH)