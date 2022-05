Boekenruilkast van Marc Vandaele siert Zandberg in Kruiskerke: “Noem het culturele promotie”

Wie Kruiskerke nadert vanuit Aalter kan er haast niet naast kijken. Je waant je bijna in Londen, want een constructie aan de Zandberg heeft iets weg van zo’n typische telefooncel uit de Britse hoofdstad. Maar schijn bedriegt al snel, want het is een boekenruilkast, gemaakt door Kruiskerkenaar Marc Vandaele.

Sinds vorige zomer staat er in het Park, in centrum Ruiselede tussen gemeentehuis en kerk, een boekenruilkastje. Marc Vandaele (61) liep al langer rond met een plan om ook in Kruiskerke iets dergelijks te maken. Het is een publiek geheim, zeker in Kruiskerke, dat Marc van heel wat markten thuis is als meubelmaker en beeldhouwer. Het is niet voor niets dat bij zijn adresgegevens steevast prijkt: a mano fatti legno. Italiaans voor… met de hand gemaakt.

“Het was sowieso de bedoeling om ook in de parochies Kruiskerke en Doomkerke zo’n kastje te plaatsen”, opent schepen Ilse Volcke. “Het is een vorm van culturele promotie en voor de boekenlezers een praktische meerwaarde. Zo kwam de fysieke realisatie finaal tot stand. Later volgt een derde kastje in Doomkerke, na de werken daar.”

Alles is van topkwaliteit, van het hout tot de originele rode verf

Fervente anglofielen

In de tuin van Marc Vandaele staat een grote Britse telefooncel, eigen fabricaat. “Wij hebben een nauwe band met boeken”, aldus Marc. “Mijn vrouw Christine Fransoo werkt in de bibliotheek van Wingene en allebei zijn we fervente anglofielen, met een drietal reisjes per jaar naar het VK. Ik maakte een concept, analoog met wat thuis in de tuin staat, maar in kleiner formaat en nog functioneler. De gemeente keurde het goed en ik ging aan de slag. Een ‘werkje’ van wel 50 werkuren. De gemeente is opdrachtgever en betaler.”

“Het is vervaardigd uit hoogkwalitatieve meranti, originele rode verf, alles in verhouding en zo authentiek en esthetisch mogelijk. Het is zowat 1,20 meter hoog en 75 cm breed en diep. Mijn speciale dank en appreciatie gaat uit naar Tom De Paepe van het gelijknamig bedrijf. Bij hem bestelde ik het dak in EPDM. Hij repliceerde prompt: ‘Als dit voor de gemeenschap en Kruiskerke en Ruiselede is, dan doe ik dat graag helemaal gratis en voor niks!’. Hier in de nabije buurt stond er vroeger een telefooncel, dus ook die historische verwijzing was treffend”, besluit Marc, een bezige bij, ook als verdienstelijk medewerker en initiatiefnemer voor Kruiskerke-kermis, camping Kosmos en in zijn functie van nieuw lid van de werkgroep van Okra Ruiselede. (RV)