“Blijf niet thuis omdat je niet of slecht ziet”: Dogs4Blind is genomineerd voor Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen

Wie wordt de opvolger van Emma Meesseman als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 27 november, maar die avond wordt ook een goed doel bekroond. KW gaat samen met de provincie, Radio2 en Focus-WTV op zoek naar de Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde organisaties voor. Deze week is dat vzw Dogs4Blind: “Een blindengeleidehond helpt mensen met een visuele beperking uit hun isolement.”

Dogs4Blind biedt sinds 2012 hulp op maat aan blinden en slechtzienden. Coördinator Jo Dierick richtte Dogs4Blind samen met Benedickt Vertriest, die even voordien het zicht verloor, op. Ze selecteren, trainen en onderhouden blindengeleidehonden, aanvankelijk voor jongeren maar intussen ook voor volwassenen. Sinds juni is de organisatie officieel erkend, naast de vijf andere erkende opleidingscentra voor blindengeleidehonden in ons land.

“Geen overbodige luxe als je weet dat de wachttijd voor zo’n hond nog altijd drie tot vier jaar beslaat”, aldus Benedickt. “En dat is lang, als je bedenkt dat zo’n hond echt wel het verschil kan maken voor iemand met een visuele beperking. Natuurlijk kunnen we ons een weg zoeken met de bekende witte stok, maar met de hulp van een hond kan het veel efficiënter, meer ontspannen én veiliger. Alleen al banale hindernissen zoals vuilniszakken of elektriciteitskastjes moet je met een stok omstandig aftasten, een hond loodst je er zo omheen.”

“Eropuit met een blindengeleidehond verloopt veel meer ontspannen en is een stuk veiliger”

De officiële erkenning is bovendien van belang om met de hond toegelaten te worden op plekken waar honden doorgaans niet toegelaten zijn, zoals ziekenhuizen en restaurants. En is meteen ook een soort kwaliteitslabel. Het geeft aan dat de honden worden opgevolgd op vlak van commando’s en gezondheid, terwijl ook de zorgvrager jaarlijks een bezoek krijgt om na te gaan of de hond goed blijft helpen.

Mentale meerwaarde

Zich vlotter in de buitenwereld kunnen begeven heeft alleen maar voordelen. Louter praktisch, maar ook op sociaal en mentaal vlak. Sinds hij begeleid wordt door Mira, de eerste hond die door Dogs4Blind werd opgeleid, spreken mensen Benedickt vaker aan onderweg. Jo vult aan: “Een hond maakt dat blinden en slechtzienden geen beroep meer moeten doen op hulp van anderen om ergens te geraken waar ze de weg minder goed kennen. Ze krijgen meer lichaamsbeweging, jobs en hobby’s worden toegankelijker. Daarnaast is er ook een belangrijk mentaal effect: mensen die uit hun isolement kunnen breken, zijn minder vatbaar voor een depressie. En de honden zelf bieden hen emotionele steun en vriendschap.”

Ons land telt 750.000 slechtzienden, waarvan 10.000 functioneel blind. “Mensen schrikken vaak van dat hoge cijfer. Maar dat komt net doordat we hen nog altijd weinig in het straatbeeld zien. Het is dus echt belangrijk om hun sociaal isolement te doorbreken”, onderstreept Jo.

Inventief inzamelen

Momenteel zijn bij Dogs4Blind negen honden in opleiding. Maar de twee jaar durende opleiding is intensief en duur. En ook nadien moeten de honden regelmatig opgevolgd en bijgeschoold worden. Het blijft dus een opdracht voor Dogs4Blind om de nodige middelen bij elkaar te krijgen. De recente erkenning levert hen geen subsidies op, maar zorgt wel voor een extra argument naar sponsors en weldoeners toe. Het team is bovendien inventief. Ze zijn nog op zoek naar een definitief onderkomen, maar hebben in afwachting hun tijdelijke lokaal ingericht als gezellig kunstatelier annex bar.

Jo, zelf gepassioneerd keramiste, organiseert er op woensdagen en zaterdagen workshops waaraan iedereen artistieke ervaring niet vereist kan deelnemen. De opbrengst van de workshops en de verkoop van de daar gerealiseerde creaties gaat naar Dogs4Blind. Tijdens het weekend van 21 en 22 december wordt er een WinterWonderland georganiseerd. “We organiseren hier ook elke eerste vrijdag van de maand een afterworkevent, waarop iedereen welkom is: omdat we het belangrijk vinden om mensen samen te brengen.” Het lokaal aan de Heistlaan 124 in Heist ligt overigens vlak bij het station.

Daarnaast is Dogs4Blind ook constant op zoek naar nieuwe pleeggezinnen voor de honden tijdens hun opleidingsperiode. Hondenliefhebbers uit de regio, bij voorkeur met een tuin, zonder heel jonge kinderen én zin om enige tijd aan de opvoeding van de hond te besteden, mogen zich kandidaat stellen. Ook wie interesse heeft in de steun van een blindengeleidehond, mag contact opnemen met de organisatie.

“Want blindengeleidehonden en hun enorme meerwaarde zijn vooralsnog te weinig bekend bij ons. Ook aan die bewustmaking en bekendheid willen we werken.”