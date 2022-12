Binnenplein OC Rookop in Poperinge wordt historisch hersteld

Het stadsbestuur pakt binnenkort het binnenplein en de begeleidende paden rond de gebouwen van OC Rookop in Reningelst aan.

“Poperinge nam de erfpacht van de site in Reningelst over van de vzw. Vanaf 2023 bouwt de stad de mouttoren uit tot een buurtsalon met een dorpsbib, lokalen voor de kunstacademie en een vestigingsplaats van het lokaal dienstencentrum De BuurtBres”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Eigenheid ging verloren

“De speelzone op de site was eigendom van De Fietseling en enkel toegankelijk voor hun bezoekers. In 2023 wordt de speelzone volledig vernieuwd en openbaar gemaakt. Naast de site ligt ontmoetingscentrum Rookop. Het ontmoetingscentrum, de mouttoren en de speelzone smelten samen, met het binnenplein als centrale ruimte.” Door de vele bouwwerken op en rond de site in de voorbije twintig jaar is de staat van het binnenplein gebrekkig en niet toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. Door de verschillende niet historische materialen is de eigenheid van het plein verloren gegaan.

Beschermd erfgoed

De stad wil het binnenplein en de paden rond de gebouwen nu volledig met historische materialen herstellen. Voor het binnenplein zijn dat kasseien, voor de paden baksteenklinkers. Zo wordt de erfgoedkenmerken van de beschermde site hersteld en wordt de site toegankelijker. Het bouwvallige gebouw links van de ingang wordt ook op korte termijn aangepakt, daar komen nieuwe toiletten. (AHP)