Bezwaarschrift tegen de sluiting van twee Oostkamspe kinderdagverblijven

Anja Lust, de uitbater van kinderdagverblijven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje in Oostkamp, heeft een advocaat aangesteld. Die dient net voor het verstrijken van de deadline een bezwaarschrift in. Van het Agentschap Opgroeien moesten de crèches op 19 januari dicht. Tijdens de evaluatie van het bezwaarschrift mogen ze nog openblijven.

De tijd tikt voor Anja Lust, directeur van twee kinderdagverblijven in de Veldstraat in Moerbrugge, waar er plaats is voor de opvang van 68 peuters. Het Vlaams Agentschap Opgroeien wil De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje op 19 januari sluiten.

Opvang verzekeren

Met dit bezwaarschrift is die sluiting tijdelijk verijdeld. Anja Lust onderzoekt nog verschillende scenario’s die ervoor moeten zorgen dat 68 Oostkampse gezinnen in de toekomst niet in de kou komen te staan. De Oostkampse burgemeester Jan de Keyser verleent volop zijn medewerking.

“Het beste scenario is dat er voort opvang verzekerd wordt op dezelfde locatie. Hoe dan ook, ik heb absoluut geen weet van klachten van ouders over de crèches. Het gaat in dit dossier niet om een onmiddellijke sluiting, maar wel om een opheffing van de vergunning. Dat wijst dus niet op echte wantoestanden”, aldus Jan de Keyser.

Twee pistes

Voor de middellange termijn liggen nog twee pistes op tafel: de overname van de twee kinderdagverblijven of het opgaan in een grotere groep. Directeur Anja Lust had een aantal voorstellen van maatregelen klaar, die ze vorige week vrijdag voorgelegd heeft aan het Agentschap: “Gezien ze hiermee niet akkoord gaan, dien ik een bezwaarschrift in. Ik heb honderden e-mails met steunbetuigingen van ouders, waarin zij hun positieve ervaringen in onze kinderdagverblijven uiten.”

“Alles is terug te brengen tot een wraakactie van een ex-medewerkster. Die bracht de bal aan het rollen. Het is erg, ik heb twintig jaar ervaring in de kinderopvang en run samen met tien medewerksters al sinds 2008 de twee crèches op die locatie”, aldus Anja Lust.

