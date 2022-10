Bezoekers De Klaver exposeren in Beernemse bib

Bezoekers van De Klaver stellen hun creatieve werken momenteel tentoon in de bibliotheek van Beernem. Voor de expositie ‘De Kracht van Kunst’ kunnen ze naar buiten komen met hun creatief werk, en dat is voor sommigen een grote stap. De tentoonstelling is nog tot eind deze maand te bezichtigen.

Ontmoetingscentrum De Klaver verwelkomt iedereen, maar in het bijzonder mensen die door psychische problemen moeite ervaren om hun plekje te vinden in de maatschappij. Daarmee proberen de begeleiders ook het sociaal isolement te doorbreken en hen te helpen bij het vinden van sociale contacten. Daarbij gaan de begeleiders samen met de bezoekers ook op zoek naar een passende vrijetijdsbesteding.

“We merken dat kunst daarbij in verschillende vormen al vaak deel van uitmaakt. Heel wat mensen maken kunst, maar houden dat liever voor zichzelf. Daar komt met deze expositie verandering in”, vertelt begeleidster Lisa Demeyer (37).

Creatief werk

De tentoonstelling in de bibliotheek was voor De Klaver een goede aanleiding om meer aandacht te hebben voor het creatieve werk van hun bezoekers. “We lieten iemand komen die kwam spreken over hoe samenwerken kan helpen bij het maken of finaliseren van je werk.”

“Veel mensen waren al bezig met kunst, maar waren nog niet helemaal klaar en pakten dat door deze tentoonstelling opnieuw op. Intussen houden we donderdagmiddag steeds ruimte vrij om hier rond te werken”, gaat de begeleidster verder.

Verrassingen

De bezoekers werken in hun kunst meestal rond hun eigen interesse. “Iemand die van bloemen houdt, schildert vooral bloemen. Een andere man gaat vaak wandelen in het bos en kan dat nu fysiek niet, waardoor hij het bos nu in zijn schilderwerken verwerkt. Er is ook iemand die dagdagelijks bezig is met houtsculpturen, het loopt dus erg uiteen.”

Dankzij de expositie komen veel mensen van het ontmoetingscentrum ook naar buiten met hun werk. “We wisten van veel mensen niet dat ze bezig waren met kunst. Er kwamen veel verrassingen uit onze oproep om werken te tonen. We hopen dat de drempel hierdoor lager ligt”, besluit Demeyer.