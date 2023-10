Berging van gezonken garnalenvissersboot Nostalgie is heikele klus: “Uiterst voorzichtig om breken te voorkomen”

Aan ket Kattesas in Nieuwpoort werd dinsdag de gezonken N.116 Nostalgie geborgen. De 62 jaar oude garnalenvissersboot zonk zondagnacht na een botsing tegen de kaaimuur. De boot is eigendom van het visserijmuseum NAVIGO in Oostduinkerke en het is nog maar de vraag hoeveel schade de boot opliep. “De boot werd verzekerd aan een Noordzeekraan en erg voorzichtig uit het water gelift. Vanwege het vele water en smurrie kon de boot breken”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele.

De 62 jaar oude N.116 Nostalgie, varend erfgoed, is een van de laatste houten vissersschepen aan onze kust. Tot 2020 voer de boot nog in de garnalenvisserij in Nieuwpoort. Vorig jaar kocht de gemeente Koksijde de boot om ze na restauratie dienst te laten als recreatie in het visserijmuseum NAVIGO. Schipper Peter Dezutter deed de eerste restauratiewerken en ontdekte maandagochtend hoe de boot, aangemeerd aan het Kattesas aan de vismijn in Nieuwpoort, gezonken was. Een eerste reddingspoging maandag mislukte. Door het hoogwater had pompen geen nut want er stroomde teveel water binnen.

Opletten voor breken

Dinsdagochtend werden de grote middelen ingezet. Twee grote kranen van het bedrijf Noordzeekranen kwamen ter plaatse en ook gespecialiseerde firma’s om het water weg te pompen en de boot te bergen waren aanwezig. Zelfs een bedrijf uit Nederland kwam met extra zware pompen langs. Met duikers werden hijsbanden om de N.116 Nostalgie geplaatst waarna de boot verzekerd kon worden aan een kraan. Rond de middag kon het lichten voorzichtig beginnen.

“Gespecialiseerde firma’s, waaronder zelfs een bedrijf uit Nederland stonden paraat met extra zware pompen om het water weg te pompen”

“Het was een delicaat werk want de boot kon maar beetje per beetje gelicht worden om breken te voorkomen”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. “Eenmaal de boot boven waterniveau was, kon er gepompt worden. De Brandaris lag naast de Nostalgie om het water eruit te pompen. Met de brandweer waren we uiteraard aanwezig om gelekte vloeistoffen of andere substanties op tijd te kunnen in dammen.”

Schade

De berging was een heikele klus, maar verliep uiteindelijk vrij vlot. Dinsdag rond 13.30 uur was al het water uit de boot gepompt en kon de Nostalgie naar boven worden gehesen. Dat verliep uiteindelijk vlot want de boot had weinig zichtbare schade. Na een inspectie werd de boot naar boven gehaald en op een dieplader gezet voor transport. De N.116 Nostalgie zal nu weggebracht worden voor verdere restauratie.

Snel opnieuw vaarklaar

Ook minister van Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA) is opgelucht dat de garnalenvissersboot geborgen werd. “Vorig jaar in maart werd deze boot beschermd varend erfgoed. We keken uit naar de restauratiewerken, die het schip in haar oude glorie zouden stellen en hoe de gemeente Koksijde dit voor het publiek zou openstellen voor bezoeken, havenrondvaarten en visserijdemonstraties op zee.”

“Hiervoor was er een nauwe samenwerking met het NAVIGO, visserijmuseum, de haven van Nieuwpoort en het agentschap Onroerend Erfgoed. Van het Agentschap kreeg de boot ook een onderhoudspremie voor een eerste inspectie en onderhoudsbeurt. Hopelijk kan nu na het bergen de N116 Nostalgie snel opnieuw vaarklaar gemaakt worden”, besluit minister Diependaele.

(JH & CJ)