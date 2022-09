Benjamin Dalle op Euromet: ‘Vrije tijd is een fundamenteel recht voor élk kind’

Woensdagmorgen 21 september was minister Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media & Armoedebestrijding, te gast op Euromet, een symposium dat deze week plaatsvindt in Kortrijk, in aanwezigheid van een 70-tal jongeren en hun begeleiders uit 7 verschillende Europese landen. Wat de jongeren gemeenschappelijk hebben is dat ze allemaal in een jeugdhulpvoorziening opgroeien. De conferentie draait rond het thema ‘vrije tijd’ en de minister benadrukte dan ook het belang van vrijetijdsbesteding voor jongeren die opgroeien in de jeugdhulp. “Vrije tijd is een fundamenteel recht voor élk kind,” zei hij, “niet alleen voor de happy few.”

In evenementenhal Départ op het Nelson Mandelaplein beklemtoonde de minister dat vrije tijd een hefboom kan zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van jongeren in de jeugdhulp. Een delegatie van de jongeren mocht de minister na zijn speech ook zelf interviewen in het kader van een radio-uitzending rond de conferentie die een week lang op Radio Quindo wordt uitgezonden.

De 77 jongeren die op Euromet aanwezig zijn groeien op in een jeugdhulpvoorziening in Polen, Estland, Finland, Slovenië, Engeland, Frankrijk en België. De internationale conferentie is opgedeeld in een professioneel symposium voor de begeleiders en een jamboree voor de tieners. De Kortrijkse jeugdhulporganisatie Oranjehuis en gemeenschapsinstelling De Zande, een instelling met afdelingen in Beernem, Ruiselede en Wingene, organiseren de conferentie. Minister Dalle benadrukte het belang van vrijetijdsbesteding voor jongeren die opgroeien in de jeugdhulp. “Vrije tijd is een fundamenteel recht voor élk kind, niet enkel voor de happy few”, aldus Dalle. “Sport, cultuur of gewoon rondhangen met vrienden, dat is ontzettend belangrijk om jezelf als jongere te ontwikkelen. We benadrukken vaak het belang van onderwijs voor jongeren, maar ook vrije tijd is minstens even belangrijk.”

De minister gaf nog mee dat in Vlaanderen 1,9 miljoen mensen jonger zijn dan 25. “3 % van hen komt in contact met jeugdzorg. Uit een onderzoek blijkt dat slechts 30 % van de jeugdhulpvoorzieningen vrijetijdsactiviteiten kan garanderen voor de jongeren die er verblijven. Dat wil zeggen dat er nog een lange weg te gaan is,” aldus nog Benjamin Dalle.