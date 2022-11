Benefietveiling voor toegankelijke stranden levert adviesraad 6.068 euro op

Opdat ook wie niet zo mobiel is volop van het strand zou kunnen genieten organiseerde de adviesraad inclusie en toegankelijkheid een unieke kunstveiling. De opbrengst moet voor meer strandtoegankelijkheid zorgen.

Ieder jaar maakt het gemeentebestuur zones van het strand toegankelijk voor rolwagens met speciale matten. In Westende is de toegankelijkheid van het strand opgenomen in het ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor is het strand daar op heel wat plaatsen al toegankelijk gemaakt voor iedereen. Maar het kan natuurlijk altijd meer en beter. De raad voor inclusie en toegankelijkheid verzamelt daarom fondsen om nog meer te investeren in het toegankelijk maken van het strand.

Een vijftigtal kooplustigen kwamen op 26 november 2022 naar Hotel Middelpunt in de Westendelaan afgezakt. De veiling werd in goede banen geleid door veilingmeester Gino Bonneure en stond onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Frédéric François. Topstukken waren twee vergulde schapen en een reusachtige rode kat van Hannes D’Haese.

Het ene levensgroot schaap werd eigenaardig genoeg gekocht door de veilingmeester zelf tegen de instelprijs van 1.500 euro. Het andere schaap ging van de hand voor 1.700 euro en zal voortaan te bezichtigen zijn in de toonzaal van garage Johan Casselman. Ook schepen Natacha Lejaeghere deed haar duit in het zakje en kocht de rode kat met de mooie boodschap ‘Love and tolerance make the world better place’ voor 900 euro. De creatie van twee meter hoog krijgt een plaats in haar verzekeringskantoor in Westende-Bad.

De ‘Vrouwelijke Lifeguard’, een topstuk van Christiana Tackaert haalde de verwachte prijs van 800 euro niet en werd dan ook niet toegewezen. Een mooi kleurrijk keramieken kunstwerkje ‘de vliegende verbeelding’, het geesteskind van de creatievelingen van Hartwerk, ging van de hand voor de beschamende prijs van 26 euro. Het gesigneerd truitje van de Red Flames werd eveneens door de veilingmeester aangekocht voor 50 euro. Een Cowboy Henk dakpan van het oud casino, getekend door Herr Seele werd verkocht voor 375 euro en een casino-pan met sportieve groeten van Paul Van Himst voor 50 euro. Aandenkens van wielerlegende Norbert Dedeckere brachten 55 euro op.

Er werden in totaal 68 kunstwerken, memorabilia en boeken te koop aangeboden, goed voor een bedrag van 6.068 euro. Met deze opbrengst kan de adviesraad de aankoop van strandmatten bekostigen. Voorzitter Machteld Meesschaert is de donateurs en bieders dan ook zeer dankbaar. (PG)