Benefietactie voor staprobot voor de elfjarige Robbe

Robbe Degang is elf jaar, maar hij zal nooit kunnen stappen als gevolg van een medische fout toen hij zes weken oud was. Samen met familie en vrienden starten papa Tom en mama Fien Denoo een inzamelactie voor een staprobot, zodat Robbe ook thuis zijn therapie kan voortzetten.

“Robbe was zes weken oud toen hij geopereerd werd aan klompvoetjes”, vertelt papa Tom Degang. “De anesthesist maakte een zware medische fout en onze zoon kreeg een bijna dodelijke dosis verdoving. Robbe overleefde het, maar hij had hersenbeschadiging opgelopen en heeft levenslang zorg nodig.”

Robbe gaat sinds 2019 wekelijks een halve dag naar revalidatiecentrum TRAINM in Antwerpen, waar hij staptherapie krijgt. “Robbe zal nooit zelfstandig kunnen stappen, maar met de robot heeft hij wel de ervaring van stapbeweging. Bovendien blijven zijn spieren in beweging, waardoor we achteruitgang kunnen tegengaan. We zouden alles doen voor zijn comfort en welbevinden”, aldus Tom en Fien.

Maar deze therapie is duur. “Per sessie kost ons dat 200 euro en dan hebben we het nog niet over de ritten naar Antwerpen en de impact op ons gezinsleven. Daarom zouden we graag een kleiner model van de staprobot kopen. Zo kan Robot zijn therapie thuis voortzetten.”

De moaten van Robbe

Omdat de aankoop van de staprobot meer dan 30.000 euro kost, organiseren de ouders nu samen met Joris Denoo, Fiens vader, en vriend Geert Vanneste een benefietactie.

“Onder de noemer ‘De moaten van Robbe’ verkopen we wijn, cocktails en mocktails. We werken daarvoor samen met wijnhandelaar L’art Du Vin en restaurant Bassud uit Torhout.”

Op 11 november kunnen de bestelde dranken afgehaald worden in zaal Geitenhove in Hooglede en op zaterdag 16 en zondag 17 december is er een afhaalmoment in OC De Kouter in Kortemark.

De wijn kan je bestellen op moatenvanrobbe.carrd.co. Je kan ook een vrije bijdrage storten op rekeningnummer BE51 1030 8537 8862, met vermelding: ‘steunactie aankoop staprobot’.

De aandoening van Robbe heeft een grote impact op het gezin. “Wij leven niet als een doorsnee gezin”, merkt Tom schamper op.

Grote onzekerheid

“Alles staat in het teken van Robbe en jammer genoeg moeten we onze jongste zoon Warre soms ook dingen ontzeggen. Mijn vrouw Fien is gestopt met werken om alles te kunnen bolwerken, waardoor we alle kosten nu met één inkomen moeten dragen. Naast de therapie en aangepaste toestellen, hebben we immers ook heel wat andere medische kosten bij Robbe.”

Dan is er nog de gerechtelijke procedure die het gezin elke dag zorgen baart. “Elf jaar geleden zochten we hulp bij het Fonds Medische Ongevallen. Zij zijn er om slachtoffers te helpen, maar vandaag keren ze zich tegen ons, ook al heeft het fonds erkend dat de arts aansprakelijk is. Zo leven we na al die jaren nog altijd in grote onzekerheid.”