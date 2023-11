Belgische mijnenjager Crocus na drie maanden op missie teruggekeerd naar Zeebrugge

Na een deelname van drie maanden aan een NAVO-missie in de Noordzee en de Baltische Zee is de mijnenjager Crocus van de Belgisch marine afgelopen donderdag teruggekeerd naar zijn basis in Zeebrugge. Het schip kon tijdens zijn missie vijf mijnen uit de Tweede Wereldoorlog neutraliseren en nam ook deel aan drie mijnenbestrijdingsoefeningen en -operaties. Dat heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt.

De Crocus maakte tijdelijk deel uit van een permanente vloot die bestaat uit verschillende NAVO-schepen. Het hoofddoel van deze vloot is het uitschakelen van explosieven die nog steeds een bedreiging vormen voor de koopvaardij, de visserij en het milieu, terwijl de vaardigheden die nodig zijn voor mijnenbestrijding op een hoog niveau worden gehouden.

Het Belgische schip vertrok op 23 augustus en nam deel aan drie mijnenbestrijdingsoefeningen en -operaties voor de kust van Letland, Frankrijk en Estland. Het kon vijf mijnen uit de Tweede Wereldoorlog neutraliseren.

“Met de mijnenjagers Crocus en Vlaardingen hebben de Belgen en de Nederlanders de beste prestatie geleverd tijdens deze inzet”, zegt kapitein Christophe Colonval, directeur Operaties van de marine.

Dat de schepen ook kunnen worden ingezet voor taken zoals het bewaken van de scheepvaart, is volgens Defensie niet onbelangrijk in de huidige geopolitieke context. De schepen worden ook voortdurend getraind om allerlei procedures up-to-date te houden. Het gaat dan om trainingen zoals manoeuvres op zee (slepen, tanken op zee), man overboord-oefeningen en schietoefeningen.