Beauvarletkoor viert Kerstmis met de broers Haydn

Op tweede kerstdag brengt het Beauvarletkoor Koksijde samen met een instrumentaal ensemble en de gerenommeerde vocale solisten Sarah Peire en Hilde Coppé, muziek van Telemann en de broers Haydn.

Koordirigente Griet De Meyer baseerde zich voor de programmakeuze op de Vespers voor Het feest van de Onschuldige Kinderen van Johann Michael Haydn (1737-1806), een werk voor koor en vocale solisten. Van dezelfde componist koos zij de Weihnachts-Responsorien, die werden gezongen op kerstdag en waarin de maagd Maria en de pasgeboren Verlosser worden geprezen. Vesperae pro Festo Sancti Innocentium, is een tweede werk van Johann Michael Haydn, een driestemmig koorwerk met ruime solopartijen, op tekst van Bijbelse Psalmen en gecomponeerd voor de vespers (het avondgebed) bij het feest van de Onschuldige Kinderen, vermoord in Bethlehem door koning Herodes. Van de oudere broer, de bekende Joseph Haydn (1732-1809), brengt het koor De Kleine Orgelmesse, een vierstemmige koorpartituur met een korte, prachtige sopraansolo in het Benedictus. Om de cyclus van Advent tot Het feest van de Onschuldige Kinderen (28 december) compleet te maken, voegde Griet er een werk van Georg Philipp Telemann (1681-1767) aan toe dat geschreven is voor de eerste zondag van de Advent.

De twee sopranen Hilde Coppé en Sarah Peire zijn gevestigde waarden in de wereld van de vocale muziek.

Het Beauvarletkoor telt een veertigtal leden en vindt regelmatig enkele nieuwe, jonge zangers. Zoals echter vele koren is het koor op zoek naar nieuw bloed bij de mannenstemmen. (MVQ)

26 december om 17 uur, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, Kerkplein, Koksijde. Kaarten kosten 25 euro aan de deur, 20 euro in voorverkoop (tot 24 december. Wie jonger is dan 26 jaar, betaalt slechts 10 euro. Kaarten zijn te koop bij de koorleden en Toerisme Koksijde – beauvarlet@gmail.com.