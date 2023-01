Als onze koningin Mathilde jarig is, vieren deze superfans mee

Ingrid Vervaeck: “Ik hoop ooit een echt gesprek met haar te kunnen voeren”

In 1999 zag Ingrid Vervaeck (62) uit Wielsbeke haar voor het eerst, de toenmalige prinses Mathilde. Haar interesse in royals was echter vroeger al gewekt. “De eerste prinses die bij mij een serieuze indruk had nagelaten, was prinses Diana (Spencer, red.). Door haar is mijn passie voor koningshuizen ontstaan. Mathilde ontmoette ik voor het eerst op 13 september 1999. Ik was toen echt even van mijn melk. Intussen heb ik haar al meer dan 200 keer gezien”, vertelt Ingrid. Samen met enkele vrienden reizen ze het hele land af om koningin Mathilde in levende lijve te ontmoeten. “We gaan dan met de trein en maken er een leuke dag van. Ik heb al heel mooie herinneringen overgehouden aan die uitstapjes. Het is mijn grote droom om ooit een heus gesprek met haar te voeren, maar eerlijk gezegd vrees ik dat ik dan met de mond vol tanden zou staan.”

“Zowel mijn huis als mijn kapsalon hangen vol met beelden van koningin Mathilde. Ik word daar echt vrolijk van. Ik hou vooral van haar ingesteldheid. Ze luistert echt naar de mensen. Het is geen rolletje dat ze speelt. Ze herkent ons ook als trouwe fans en komt al eens een praatje slaan voor de officiële begroetingen. Ze merkte het zelfs op toen mijn man plots een nieuw toestel had om foto’s te nemen. Ze zet zich ontzettend hard in voor allerlei projecten rond mentale gezondheid en ze betrekt haar kinderen ook bij wat ze doet.” Dat laatste is volgens Ingrid meteen ook de reden waarom troonopvolgster Elisabeth het uitstekend zal doen als eerste vrouwelijke monarch. “Hoe kan het ook anders, met zo’n rolmodel? Elisabeth is ook het evenbeeld van haar moeder. Heel zachtaardig ook, met veel aandacht voor anderen. Ik wens Mathilde veel geluk met haar verjaardag en dat ze nog veel mag doen waar ze plezier en voldoening uit haalt. Maar misschien ook een beetje rust!” (PS)