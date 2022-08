Naar welke muziek we luisteren, zegt iets over een mens. Ga je voor klassiek, dan ben je gedistingeerd en verfijnd, niet? Ben je liefhebber van Vlaamse schlagers, dan moet het voor jou niet te moeilijk zijn. En ben je voor het hardere werk, dan ben je des duivels. We zijn allemaal zo vlug met onze vooroordelen, nietwaar.

Al doen sommigen weinig moeite om ze te ontkrachten. Hardrockfans en andere metalheads begroeten je met duivelshoorntjes. Een corna is de naam. Wijsvinger en pink in de lucht terwijl ze de rest van de vingers intrekken. Om het kwaad af te wenden, zeggen de enen, of om het je toe te wensen, beweren anderen.

Waarom zo schreeuwen als je het gewoon kunt zingen?

Heb ik ongelijk als ik zeg dat de meeste zangers van een hardrockband ruig en agressief willen klinken? Soms hoor je geen zanger meer, maar een gekeeld varken. Eerlijk, ik snap al dat lawaai niet, dat gegrom en gebrul. Waarom zo schreeuwen als je het gewoon kunt zingen? Ik weet het, het is een onnozele bedenking, het is als tegen ballerina’s zeggen dat ze niet de hele tijd op de toppen van hun tenen moeten lopen, want dat er ook hoge hakken bestaan. Toegegeven, als je een geniale gitarist aan het werk wil horen, moet je naar een hardrock- of metalconcert. De gitaar moet het liefst een zo vervormd geluid maken dat het klinkt als ze door iemand met bokkenpoten wordt bespeeld. ’t Is straks weer Alcatraz wat de klok slaat. En je zult zien: er zullen weer massa’s figuren toestromen die er alles aan doen om van de norm af te wijken. En bijgevolg allemaal op elkaar lijken. De organisatie deed enkele dagen geleden nog een oproep aan de festivalgangers om hun leren jekkers thuis te laten. Alsof ze daar zelf niet kunnen opkomen. Graspop deed eerder een oproep om geen zwarte T-shirts te dragen, maar wel witte. Ze hadden even goed kunnen vragen om in roze tutu’s op te dagen. Ik heb tal van vrienden die daar straks die onverstaanbare teksten mee zullen staan brullen en tussendoor grote potten bier zullen drinken en veel te weinig water. Ze zijn tegendraads, maar o zo braaf. In tegenstelling tot op andere massa-evenementen komt het op metalmeetings zelden of nooit tot vechtpartijen. Ze mogen dan af en toe wel blaffen, ze bijten niet.