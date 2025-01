Agnes Depuydt viert honderdste verjaardag in Home Vrijzicht in Elverdinge

Op donderdag 2 januari mocht Agnes Depuydt haar 100ste verjaardag vieren in Home Vrijzicht in Elverdinge. “Dat Agnes haar verjaardag in een behoorlijk goede gezondheid vierde, was voor ons allen een bijzonder geschenk”, zegt de familie.

Agnes werd geboren op 2 januari 1925 in een landbouwersgezin in Elverdinge. Ze groeide er op samen met haar 2 broers en 4 zussen. Door de oorlog woonden er enkele van haar nonkels en tantes in de Somme in Frankrijk. Op haar 14de is Agnes daar ook een jaar verbleven. Ze liep er school en leerde op die manier vlot de Franse taal.

Haar liefde voor Frankrijk is dan ook altijd groot gebleven. Eens terug in Elverdinge hielp ze waar het thuis nodig was, maar ook bij de buren waar de nood heel groot was. In 1949 trouwde ze met Camiel Butaeye. Ze gingen in Reninge wonen op de boerderij en samen kregen ze 4 dochters, 10 kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen.

Altijd bezig blijven

Zoals in elk gezin leerde Agnes omgaan met lief en leed. Na de dood van haar man, keerde ze terug naar Elverdinge om er te rentenieren. Maar ‘niets doen’ stond nooit in haar agenda. “Je moet nooit piekeren, altijd bezig blijven en je zeker niet opjagen”, weet Agnes. De eeuwelinge kon zelfstandig in haar huis blijven wonen tot haar 97 jaar. Ze had bijzonder goede buren die mee een oogje in het zeil hielden.

De laatste drie jaar woont ze in Home Vrijzicht. Ze is daar heel tevreden en dankbaar voor alles wat voor haar gedaan wordt. Elke dag breit ze verder aan sokken of handschoenen. Ze leest nog elke dag de krant, ook het Wekelijks Nieuws en volgt het nieuws op tv. Agnes heeft nog twee zussen en één schoonzus, allen 90-plussers. Als alles een beetje mee wil, viert één van haar zussen volgend jaar ook haar 100ste verjaardag in Home Vrijzicht. (EG)