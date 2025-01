Kunstwerk van strandcabines verdwijnt na zeven jaar: “Het hout is rot en niet meer te herstellen”

Na zeven jaar verdwijnt een absolute eyecatcher uit het straatbeeld van Knokke-Heist. ‘Beach Castle’, het kunstwerk met gestapelde strandcabines, wordt eind deze maand afgebroken. Een noodgedwongen beslissing, zo blijkt. “Het kunstwerk heeft z’n tijd gehad, maar is ‘op’”, zegt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht).

Wie de voorbije zeven jaar via de Natiënlaan een bezoekje bracht aan Knokke-Heist heeft het kunstwerk ongetwijfeld gezien. De toren van Jean-François Fourtou, gebouwd uit strandcabines, verwelkomt je sinds 2018 bij het binnenrijden van de kustgemeente op het Maurice Lippensplein. De formatie ziet er niet uit alsof ze strikt gepland werd. Het lijkt veeleer alsof de cabines door een grote stormvlaag de lucht in werden gezogen en in het rond werden gestrooid, waarna ze toevallig aan elkaar vast kwamen te zitten en zo zijn achtergebleven. Een kunstwerk waarover de meningen verschillen, maar waar wél over gesproken wordt.

In weer en wind

Dat beseft ook burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht). “Het kunstwerk werd er geplaatst in het kader van de kunsttriënnale Beaufort en nadien door de gemeente gekocht”, aldus Coudyser. “Het was zeker een eyecatcher en deed meteen denken aan zon, zee en strand. Alleen is het vervaardigd uit hout en staat het er al jaar en dag in weer en wind. Dat laat z’n sporen na. We hebben vele jaren mogen genieten van het kunstwerk, maar het heeft z’n tijd gehad en is op.”

Dat er schade is, is geen grote verrassing. In 2018 kocht de gemeente Knokke-Heist het kunstwerk voor 95.000 euro. Alleen vertoonde het zes maanden na plaatsing al de eerste gebreken. De houten panelen zogen water op, waardoor de verf loskwam los. Ook vochtinsijpeling was toen al een probleem. Nu blijkt de schade nog veel groter en quasi onherstelbaar.

Nieuwe blikvanger

Wellicht nog eind deze maand verdwijnt het werk uit het straatbeeld. Ondertussen werd al een firma aangesteld om de installatie definitief te slopen. “Een beslissing die we moesten nemen. Het hout is fundamenteel rot”, zegt Coudyser. “Als we spraken over herstelling zouden we eigenlijk quasi het volledige kunstwerk moeten vernieuwen. De schade is ondertussen al zo groot dat er zelfs risico’s zijn op loskomende stukken. Daarom wordt het kunstwerk sinds kort afgeschermd door dranghekken om zeker te zijn dat er niemand zou onder wandelen. We nemen geen enkel risico en daarom is het belangrijk dat het werk zo snel mogelijk veilig wordt afgebroken.”

Al zal het Maurice Lippensplein in principe niet lang moeten wachten op een nieuwe blikvanger. “Het is zeker de bedoeling dat er een nieuw kunstwerk komt dat vervaardigd is uit duurzame materialen”, aldus Coudyser. “We hebben een commissie die de beelden in onze stad beheert. Zij mogen nu kijken voor een duurzaam alternatief.” (MM)