Aalbeekse school ‘t Biekorfje past voor Week tegen Pesten: “Slachtoffers vinden dit een verschrikkelijke week”

Op vrijdag 10 februari wordt de Week tegen Pesten afgetrapt. Dan pronken politici, BV’s en andere prominenten met de vier stippen op de hand om een statement te maken tegen pesten. ‘t Biekorfje uit Aalbeke bedankt dit jaar vriendelijk voor de Week tegen Pesten. De school kiest ervoor om een schooljaar lang de aandacht te vestigen op de desastreuze gevolgen en het voorkomen van pesten aan de hand van een buddysysteem.

Het buddysysteem werkt als volgt: alle kinderen van de school zijn ingedeeld in groepjes van twaalf, verschillende leeftijden door elkaar. En de bedoeling is dat ze uitkijken voor elkaar. “Als een leerling uit het eerste leerjaar niet mag meespelen bijvoorbeeld, of er is een kleine ruzie, dan kan hij of zij naar een oudere leerling stappen uit zijn groep om een oplossing te helpen zoeken”, schetst directeur Greetje Huyse.

Postbus

“Als de problemen aanhouden of ernstig zijn, dan kunnen de oudste leerlingen een leerkracht aanspreken. We hebben ook een postbus om pestgedrag te melden.”

Die aanpak lijkt vruchten af te werpen. “In het begin was het zoeken. De kleintjes konden de namen niet onthouden van hun kapiteins of wisten niet meer met wie ze in de groep zaten. Maar dat loopt elke keer vlotter. Op het einde van het schooljaar zullen de eerstejaars de kinderen van de derde kleuterklas verwelkomen en zullen de zesdejaars hun kapiteinschap doorgeven aan de vijfdejaars. Zo maken we er een echt schoolritueel van,” vult Greetje aan. Door de vlotte werking van hun systeem, schenkt ‘t Biekorfje gedurende het hele jaar aandacht aan pesten, en niet alleen tijdens de Week tegen Pesten.

Preventie

Het idee van een buddysysteem ontsproot aan de hersenpan van het Centraal Meldpunt Pesten. Zij hekelen de Week tegen Pesten. “Tijdens de pestweek staan de grootste pesters met vier stippen helemaal vooraan te juichen en te dansen. Slachtoffers van pesten vinden dit een verschrikkelijke week”, zegt Shirley Rijken Rapp van het Centraal Meldpunt Pesten.

Pesten was de afgelopen weken jammergenoeg alomtegenwoordig in de pers. Met Daan (14) en Jente (18) stapten twee West-Vlamingen recent uit het leven na onophoudelijk pestgedrag. Door met het buddysysteem een heel jaar preventief te werken tegen pesten, moeten dergelijke drama’s in de toekomst vermeden worden.

Vaak te laat

“We merken op dat scholen vaak te laat in actie schieten wanneer de zware pesterijen al aan de gang zijn. Onze methodiek werkt preventief. Het is puur een richtlijn en hoeft niet strak gevolgd te worden. Iedere school is uniek, waardoor iedereen vrij is om de methodiek op zijn of haar manier toe te passen,” vult Shirley aan.

Directeur Greetje Huyse treedt haar bij. “Het project helpt ons om heel het jaar door pestgedrag sneller op te sporen. We proberen de pester meteen na het gebeuren aan te spreken. We houden een Excelbestand bij. Zo zien we wie vaak het onderwerp is van pesterijen en wie de pester is. De pester voelt zo dat we beter op de hoogte zijn dan vroeger en dat wij hem of haar in de gaten houden. Zo spelen we dus kort op de bal en zorgen we ervoor dat er geen zware pesterijen volgen.”