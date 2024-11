75-jarigen maken het gezellig aan de feesttafel

Op initiatief van Paul Ooghe, Maria Phlypo en Rita Van Engelandt, kwamen de 75-jarigen van Elverdinge feestelijk bijeen in De Lissewal. Voor deze leeftijdsgenoten was het al hun achtste reünie. Zittend zien we Maria Vervisch, Paul Ooghe, Rita Van Engelandt, Maria Phlypo en Cecile Depuydt. Rechtstaand herkennen we Wilfried Bertier, Guido Smagghe, Josiane Legrou, Freddy Lowagie, Oswald Defever, Herman Bertier en Leo Ollevier. Het was een heel geslaagde bijeenkomst en de plannen werden al gemaakt om in 2026 opnieuw samen te komen. (foto FB)