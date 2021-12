600.000 energiezuinige kerstlichtjes in Oostende, met lichttunnel en reuzenbeer als blikvangers

Sinds vandaag branden in Oostende de kerstlichtjes. Het gaat in totaal over meer dan 600.000 lichtjes, verspreid over decorstukken, monumenten en in honderden (kerst)bomen verspreid over de hele stad. Blikvanger is de terugkeer van de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Stad Oostende houdt bij de keuze van de materialen en type verlichting extra rekening met het milieu.

In totaal zijn er 623.820 lichtjes voorzien, in slingers, decorstukken, motieven en overspanningen, verspreid over de hele stad. De verlichting schittert in alle Oostendse wijken, op belangrijke pleinen en invalswegen en aan een aantal iconische gebouwen en monumenten: denk aan de Mercator en de Amandine, De Grote Post, Kursaal, de Drie Gapers, het Leopoldpark…

Er wordt enkel gewerkt met milieuvriendelijke en energiezuinige led-verlichting. “Ook bij de materialen van de versiering zelf (ornamenten, figuren…) staat duurzaamheid voorop”, klinkt het bij de stad. “Motieven uit glasvezel worden na gebruik gewassen en nadien vermalen tot schilfers of korrels die opnieuw ingezet kunnen worden om nieuwe producten mee te maken. Ook het aluminium dat in verschillende ornamenten gebruikt wordt, is circulair en wordt nadien door de fabrikant ingezet voor andere constructies.”

Geen klank- en lichtshows

Terug van weggeweest dit jaar is de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Door de heraanleg van die straat, kon deze unieke constructie vorig jaar niet geplaatst worden. Om onnodige drukte te vermijden, zullen er dit jaar geen aparte licht- en klankshows zijn op vaste uren, maar wel een doorlopende sfeervolle animatie. Andere blikvangers zijn de projectie op de Sint-Petrus-en-Paulus-kerk en de 5 meter hoge ‘kerstbeer’ aan het Marie-Joséplein. “Zelfs nog voor het aansteken van de verlichting blijkt deze beer voor veel Oostendenaars en bezoekers een favoriete plek voor het maken van een leuke foto.”

Op het Marie-Joséplein zorgt een reuzenbeer voor de kerstsfeer. © Peter MAENHOUDT

Ook op andere plaatsen zijn nog verlichte decorstukken te vinden die baden in de typische kerstsfeer: een reuzegroot geschenk aan de Sint-Jozefskerk, een 2 meter hoge kerstbal aan Petit-Paris en nog een kerstbeer aan het Mijnplein. Een aantal van die blikvangers kan je op een originele manier ontdekken in de Christmas Tik Tok Tour van Toerisme Oostende.

588 verlichte kerstbomen

Zowel ‘gewone’ bomen waarin lichtslingers worden gehangen, als de extra kerstbomen die stad Oostende plaatst, zorgen ervoor dat de kerstverlichting te vinden is over de hele stad. In totaal worden 215 ‘gewone’ bomen verlicht met telkens minimum 800 led-lampjes. Daarbovenop werden er de voorbije weken maar liefst 588 verlichte kerstbomen geplaatst, onder andere op centrale punten in alle wijken. De kerstbomen gaan van 1,5 meter, over exemplaren van 2, 3, 5 of 7 meter tot de drie spectaculaire kerstbomen van 10 meter die te vinden zijn op het Wapenplein, het plein voor het station en op het Sint-Petrus-en-Paulusplein.

Om de Oostendenaars zelf de kans te geven om hun huis, gevel, tuin of balkon helemaal in de kerstsfeer onder te dompelen, organiseert stad Oostende dit jaar ook ‘Oostende Fonkelt’, een nieuwe kerstversieringswedstrijd. De lichtjes van de deelnemers aan Oostende Fonkelt gaan normaal pas een week later aan, op vrijdag 10 december. De eindejaarsverlichting van stad Oostende brandt tot en met zondag 9 januari. (GLO)