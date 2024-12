510 keer bedankt: zieke Maurice (4) krijgt verjaardagskaartjes van over het hele land

Kleine Maurice uit Heule kreeg voor zijn vierde verjaardag maar liefst een 500-tal kaarten in de brievenbus. Begin februari werd er bij Maurice leukemie vastgesteld en om hem wat op te vrolijken tijdens deze periode lanceerde zijn familie een oproep in de krant om hem een gelukkige verjaardag te wensen. “Er zat van alles tussen: kaartjes, die licht gaven, muziek afspeelden, met confetti of een ballon erin. Je zag hem volledig opfleuren”, vertelt zijn papa.

“Het is verbluffend om te zien hoeveel mensen een kaartje hebben opgestuurd naar onze kleine Maurice. We hadden niet verwacht dat het er zoveel gingen zijn”, vertellen zijn ouders verwonderd. “Voor hem zelf was het super leuk om alle kaartjes te zien toekomen en uit te halen. Sommige waren heel mooi versierd of andere waren heel groot. In bepaalde kaartjes zat er ook confetti, een ballonnetje of een klein cadeautje. Allemaal zorgden ze voor een grote glimlach bij Maurice. De kaartjes, die een muziekje afspeelden of licht gaven, vond hij de tofste van allemaal.”

Hart onder de riem

Maurice kreeg kaartjes toegestuurd vanuit heel Vlaanderen. “Het verrast ons dat er ook kaartjes tussen zaten vanuit Puurs, Maaseik of Geel. Alle geruststellende woorden in de kaartjes staken bij ons een hart onder de riem. Het heeft ons niet alleen geraakt, maar ze waren ook een extra steun voor ons. Zeker met die feestdagen is dit een extra opkikker.”

“We hebben al meer dan 500 kaartjes gekregen en wellicht zullen er nog enkele met de post wat later arriveren. Thuis hebben we geen plaats om alle kaartjes uit te zetten of hangen, dus houden we ze allemaal bij in een grote doos. We gaan ze sowieso allemaal sparen, zodat we ze later allemaal kunnen terug bekijken met Maurice. Vanuit de grond van ons hart bedankt aan iedereen, die een kaartje gestuurd heeft”, besluiten de ouders.