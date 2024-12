Familie roept op om zieke Maurice uit Kortrijk een kaartje te sturen voor vierde verjaardag

Maurice Doornaert uit Heule bij Kortrijk viert vrijdag 27 december zijn vierde verjaardag. Voor Maurice wordt het een heel andere verjaardag, want in februari werd er bij hem leukemie vastgesteld, waar hij nu dapper tegen strijdt. Daarom lanceerde zijn familie een oproep om hem een verjaardagskaartje toe te sturen. “We hebben al een tiental kaartjes mogen ontvangen en Maurice fleurt er helemaal van op”, vertelt zijn mama.

Begin februari veranderde het leven van het gezin van Maurice Doornaert (3) uit Heule, een deelgemeente van Kortrijk. “Maurice kreeg in januari de windpokken en de koorts wilde maar niet dalen. Daarom werd hij opgenomen in het AZ Groeninge in Kortrijk. Daar merkten ze een afwijking in zijn bloed en hebben ze ons doorgestuurd naar UZ Gent. Na enkele testen kregen we op 6 februari het harde nieuws te horen dat Maurice leukemie heeft. Onze wereld stortte toen even in”, vertellen de ouders van Maurice.

“De vele verschillende chemo’s, prikjes, bloedafnames en cortisone zijn zeker niet gemakkelijk, maar Maurice gaat er goed mee om”

De kleine jongen begon onmiddellijk aan een behandeling en leefde met z’n gezin in isolatie. “Momenteel gaat het gezien de omstandigheden goed met Maurice. De vele verschillende chemo’s, prikjes, bloedafnames en cortisone zijn zeker niet gemakkelijk, maar hij gaat er goed mee om. Ondertussen is hij ook al gewoon geworden aan het leven in een ziekenhuis en blijft hij vrolijk. Voorlopig slaat de behandeling aan, dat is zeer goed nieuws en we hopen dat het zo verder loopt.”

Maurice zit in de onderhoudsfase van de behandeling, waardoor hij nu al twee weken terug mocht naar school. “Dat is allemaal nieuw voor hem. Die enkele maanden in de kleuterklas van vorig jaar zijn zo ver weg voor hem”, vertelt zijn mama.

Verjaardagskaartjes

Het belangrijkste is dat Maurice aanstaande vrijdag zijn vierde verjaardag kan vieren. Daarom deed een oudtante van Maurice een oproep om hem leuke verjaardagskaartjes toe te sturen. “We krijgen regelmatig kaartjes van haar, ze leeft heel erg met ons mee en probeert Maurice op die manier ook wat op te vrolijken. Dus het leek haar een leuk idee als dit met zoveel meer mensen kon.”

“Als Maurice zijn naam op de kaartjes ziet staan, fleurt hij helemaal op”

Maurice mocht nu al enkele kaartjes ontvangen. “Je ziet dat hij door heeft dat de kaartjes speciaal voor hem zijn. Hij fleurt helemaal op als hij zijn naam ziet staan. Deze ochtend kreeg hij zelfs ook een cadeautje. Het is fijn dat mensen met ons meeleven en hem een fijne verjaardag en veel beterschap willen toewensen. Het nieuws dat je kind ziek is en minstens twee jaar in behandeling moet, heeft een grote impact gehad op ons gezin. Je maakt je constant zorgen om hem en wil er natuurlijk alles aan doen om hem gelukkig te maken. Op die manier vormen de kaartjes ook een steun voor ons”, zeggen de ouders.

Wie een kaartje wil sturen naar Maurice kan dat op het adres Emiel Hullebroecklaan 69 8501 Heule, Kortrijk.