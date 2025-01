30 ‘UFO’s’ gemeld in West-Vlaanderen: “Van meteoor en helikopters tot LED-ballonnen en lichtkogels”

Afgelopen jaar waren er een pak minder meldingen van UFO’s dan in 2023. Het gaat om slechts 161 observaties, dat zorgt voor een daling van 30 procent. Dat meldt het Belgisch UFO-meldpunt. Ook voor onze provincie specifiek dalen de cijfers duidelijk. In 2023 zagen nog 37 West-Vlamingen UFO’s vliegen, nu gaat het om exact 30 meldingen.

2024 was duidelijk een rustiger jaar voor Frederick Delaere uit Meulebeke, de bezieler van het Belgisch UFO-meldpunt. Het afgelopen jaar kwamen er slechts 161 meldingen binnen van mensen, die ‘iets’ zagen vliegen wat ze niet konden thuisbrengen. Dat is bijna 30 procent minder dan in 2023. Toen waren er nog 227 meldingen. Ook in onze provincie waren er minder meldingen. Het jaar voordien waren er nog 37 meldingen, maar in 2024 zakte dat tot 30. Het meestal aantal meldingen blijft steken op 77 in 2020 toen we allemaal masaal thuis blijven in de coronacrisis.

Kijk hier op de kaart waarvan de meldingen allemaal kwamen:



“Een verklaring voor de daling is er niet. Een van de opties is dat het publiek meer vertrouwd is geraakt met de Starlink satellieten en die dus minder meldt. Die satellieten worden sinds 2019 om de zoveel maanden uitgestuurd en passeren ook boven België”, legt Frederick Delaere, coördinator van het Belgisch UFO-meldpunt uit.

Onvoldoende gegevens

Het duurde tot april vooraleer Frederick de allereerste melding binnenkreeg uit West-Vlaanderen. Die kwam uit De Panne en dat was er direct een waarvan er te weinig informatie voorzien werd om er meer over te kunnen opzoeken, net zoals nog 9 andere gevallen in onze provincie.

“Het grootste deel van de ontvangen meldingsformulieren bevat te weinig informatie om een specifieke evaluatie te kunnen doen. Beschrijvingen zoals ‘Rood knipperend licht dat voorbij vloog’, ‘een donkere silhouet’, ‘wit licht dat groter werd en daarna verdween’ of ‘witte lichtbol, die aan hoge snelheid voorbij vloog’ bevatten onvoldoende gegevens. In vele gevallen daarvan was de getuige niet bereid om verdere vragen van de medewerkers van het meldpunt te beantwoorden.”

Van serrelicht tot een drone

Maar van de meeste meldingen kon er wel achterhaald worden, waardoor ze veroorzaakt werden. In West-Vlaanderen kwamen er twee ongewone verschijnselen aan de hemel van lichtspots en twee keer ging het om een vliegtuig. “Er kwamen nog verschillende meldingen binnen uit geheel België, die te wijten waren aan lichtspots. Dit ondanks het feit dat het gebruiken van lichtspots bij wet verboden is door de milieuwetgeving”, gaat Patrick verder. (Lees verder onder de foto)

Daarnaast kwamen er nog meldingen binnen, die te verklaren waren aan lensreflectie, een lichtkogel, het lichtschijnsel van serrecomplexen, ballonnen, een laserstraal, een insect in close up, een drone, LED-ballonnen, astronomisch, door kunstlicht beschenen vogels, een helikopter, een meteoor of ruimteschroot en een combinatie van insecten, vliegtuig en lensreflectie. Een melding van de afgelopen maanden uit Harelbeke en Dudzele zijn momenteel nog in behandeling.

Bekijk hier de videobeelden, die het Belgisch UFO-meldpunt ingestuurd kreeg:



LED-ballonnen uit Poperinge

Een van de interessante waarnemingen uit West-Vlaanderen kwam uit Poperinge. Daar zag een getuige in de nacht van 11 op 12 augustus enkele opstijgende vormen zo rood als een vlam. “Na dertig meter hoogte vlogen ze allemaal dezelfde richting uit naar Oostende en veranderden ze voortdurend van kleur en van plaats binnen de formatie. Ze waren soms ondoorzichtig om dan terug tevoorschijn te komen en uiteindelijk in het niets te verdwijnen”, staat de lezen in het verslag bij de video. (Lees verder onder de foto)

Een melding uit Poperinge in augustus bleek uiteindelijk enkele LED-ballonnen te zijn. © Belgisch UFO-meldpunt.

Deze beschrijving van opstijgende, geluidloze en kleurrijke lichtbollen deed de medewerkers vlug denken aan LED-ballonnen. “Deze met helium gevulde speelgoedballonnen, voorzien van een LED-lampje, zorgden in het verleden wel vaker voor verwarring. De nacht van de waarneming was het, zoals de getuige schreef, inderdaad helder. Wisselende windstromen kunnen de onderlinge plaatsveranderingen verklaren.”

Dat het om drones zou gaan, leek ook nog even plausibel. “Een formatievlucht met drones viel aanvankelijk ook niet geheel uit te sluiten, maar dan zou je verwachten dat ze alle dezelfde kleur van lichten voeren, meer gecontroleerd opstijgen en niet in het midden van hun vlucht uitdoven. Spijtig genoeg konden we de dader of daders niet identificeren die verantwoordelijk waren voor het oplaten van deze milieu vervuilende ballonnen”, besluit Patrick.

Heb je zelf iets zien vliegen of aan de hemel gezien, dat je niet kan thuisbrengen, dan kan je dit melden via deze link.