Van lichtgevende serres tot Venus en Jupiter: 37 West-Vlamingen zagen vorig jaar een ‘UFO’ vliegen

Het Belgisch UFO-meldpunt heeft vorig jaar 37 West-Vlaamse meldingen binnengekregen. Dat is er eentje meer dan een jaar eerder. In de meeste gevallen was er een eenvoudige verklaring voor de waarneming, maar voor 9 meldingen vonden bezieler Frederick Delaere en zijn team geen verklaring…

Het aantal UFO-meldingen in Vlaanderen is voor het derde jaar op rij toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Belgisch UFO-meldpunt, dat gerund wordt door Frederick Delaere uit Meulebeke. 223 keer dacht iemand een UFO gezien te hebben in 2023. Dat zijn er zes meer dan in 2022. In 2021 waren het er nog 196. Toch komen we nog niet in de buurt van recordjaar 2020, toen Frederick en co liefst 455 meldingen te verwerken hadden.

De meeste meldingen komen uit de provincie Antwerpen, waar 61 keer een unidentified flying object gespot werd. Oost-Vlaanderen volgt met 45 meldingen op de tweede plaats, West-Vlaanderen staat derde met 37 meldingen. In Limburg en Vlaams-Brabant waren er telkens 35 waarnemingen.

Planeten en sterren

De eerste West-Vlaamse melding van 2023 kwam er al op 5 januari. Toen zag iemand “fel roze licht dat uit de hemel leek te komen” in Waregem. Het ging om het lichtschijnsel van een serrecomplex waar tomaten gekweekt worden. Het zou niet de laatste keer zijn dat het licht van serres in de lijst voorkomt…

Op 7 februari werd in Lichtervelde een “ongewone lichtbol linksonder de maan” gespot. Het bleek te gaan om een meteoor of ruimteschroot.

Ook opvallend: iemand uit Roeselare zag op 27 februari “twee felle lichten die niet bewogen”. Dezelfde ‘objecten’ werden een paar dagen later gespot in Aalbeke bij Kortrijk: een “soort vliegtuig met twee lichten op het einde van de vleugels”. In beide gevallen ging het niet om UFO’s, maar wel om de planeten Venus en Jupiter. Ook boeiend!

Een ‘UFO’, gespot in Oostkamp, bleek het licht van een tomatenserre te zijn. © Belgisch UFO-meldpunt

In mei zag in Izegem dan weer iemand een “heldere ster die aan een hoog tempo voorbij vloog”. Ook hier ging het niet om aliens, maar wél om iets dat toch een beetje in de buurt komt: het was het ruimtestation ISS, dat in een baan om de aarde draait. In september werd ISS opnieuw gespot, maar dan in Harelbeke.

Een klassieker dan, in Meulebeke. Daar spotte in juni iemand “een formatie van tien lichtpuntjes achter elkaar”. Helaas voor de fans, wéér geen UFO. Het ging om de satellietentrein Starlink van Tesla-man Elon Musk. Later werden de satellieten ook nog in onder meer De Panne en Kortrijk waargenomen.

In Adinkerke bij De Panne werden in augustus “verschillende lichtbollen die door elkaar vlogen” aan de hemel waargenomen. Bizar, maar na onderzoek van het UFO-meldpunt bleek het te gaan om… een doodgewoon vliegtuig. In november zorgden vliegtuigen ook voor meldingen in Izegem en De Haan.

Ook speciaal: begin september zag in De Haan iemand een “helder object met verschillende kleuren”. Het ging meer dan waarschijnlijk om de ster met de klinkende naam Capella.

Geen verklaring

9 van de 37 meldingen uit West-Vlaanderen konden niet verklaard worden door Frederick en de zijnen. Meestal gaat het om een onduidelijke foto. De “heldere ster die plots uitging”, die werd waargenomen tussen Kortemark en Lichtervelde, spreekt dan weer tot de verbeelding. Het meldpunt vond geen verklaring. Het zou kunnen gaan om een drone of een spionagesatelliet.

Van de twee valse meldingen die het meldpunt in 2023 binnenkreeg, kwam er eentje uit onze provincie. In Deerlijk meende iemand een “lichtverschijnsel dat na enkele minuten in een flits verdween” gezien te hebben. Maar het ging hoogstwaarschijnlijk om reflectie van licht in een raam. De melding kwam wellicht van een grappenmaker.