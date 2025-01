Wieland De Meyer tekent beroep aan tegen vernietiging van verkiezingen in Heuvelland

In een brief aan de inwoners van Heuvelland kondigt de partij Gemeentebelangen aan dat er beroep komt tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober te vernietigen in Heuvelland. Het is burgemeester Wieland De Meyer die het beroep aantekent.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen deed zijn uitspraak op 24 december, en na de betekening van dit arrest was er acht dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State, de hoogste rechtbank van het land. Dat is nu dus gebeurd, zo meldt Gemeentebelangen.

In een nieuwjaarsbrief aan de inwoners van Heuvelland schrijft Gemeentebelangen : “De laatste tijd kwamen er allerlei eenzijdige en negatieve berichten over Heuvelland, zoals de klacht bij de verkiezingsbetwistingen en de Audit. Bedoeling hiervan is schade te berokkenen aan onze gemeente en aan het bestuur in het bijzonder. Dit kwam telkens vanuit dezelfde hoek.”

‘Vrijwilligers zijn de schietschijf”

“Er werd een klacht ingediend over de loop van de verkiezingen”, zo staat verder in de brief. “Deze keer zijn de vrijwilligers van de stem- en telbureaus de schietschijf, alweer uit dezelfde hoek. De Raad oordeelde dat er mogelijks fouten zijn gemaakt.”

Waarna wordt aangekondigd dat er beroep wordt ingediend bij de Raad van State. Burgemeester Wieland De Meyere bevestigde ons ondertussen dat hij dat doet in persoonlijke naam. De Raad van State heeft nu 60 dagen de tijd om te oordelen, tot begin maart dus. Als hij de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vernietigt, dan zijn de verkiezingen toch geldig en kan het nieuwe bestuur starten. Zoniet, dan komen er effectief nieuwe verkiezingen en dat moet dan gebeuren binnen de 50 dagen na de uitspraak.

Ondertussen blijft de installatie van het nieuwe bestuur uitgesteld en moet de vorige gemeenteraad tot zolang verder gaan.

De verkiezingsklacht werd ingediend door Jef Huyghe, de vroegere algemeen directeur van de gemeente, die bij de verkiezingen opkwam voor N-VA Plus maar niet verkozen was.