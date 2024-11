Honderd verdwenen stembiljetten aan basis van verkiezingsklacht in Heuvelland

In de klacht die door Jef Huyghe werd ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is sprake van honderd verdwenen ongebruikte stembiljetten in een van de twee stembureaus in Kemmel. De vraag is dan natuurlijk : wat is er met die stembiljetten gebeurd en waar zijn ze naartoe ? Een vraag die de Raad beslist moet uitspitten, vindt Jef, want hij lijstte nog een heel aantal andere opvallende zaken op die volgens hem mogelijks in verband kunnen staan met dit toch wel opvallende feit.

Gisteren berichtten wij al over de verkiezingsklacht in Heuvelland, maar hadden wij nog niet alle informatie over de inhoud van de klacht. Die hebben we ondertussen wel, want we zijn de klacht, een bijzonder lijvig bundel met tientallen bewijsstukken als bijlage, gaan inkijken bij Jef zelf. Hij heeft ons ook geantwoord op de vragen die we hebben gesteld, maar wil liever niet geciteerd worden erover. “Ik heb een heel aantal vaststellingen opgelijst, nadat ik werd benaderd door zowel inwoners als politici. Ik heb geprobeerd de feiten te scheiden van de veronderstellingen. Maar wat ik overhield was voor mij zo onthutsend dat ik het onverantwoord zou vinden om de klacht niet in te dienen. Ik zal over de inhoud zelf geen uitspraken doen, want ik wil hiermee geen polemiek uitlokken. Het is aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om nu verder onderzoek te doen en getuigen te ondervragen, zij hebben daar het mandaat toe.”

350 in plaats van 450

De klacht van Jef Huyghe gaat zowel over de stemverrichtingen zelf, de telverrichtingen als een aantal zaken die zich afspeelden in de periode net voor de verkiezingen. Een aantal zaken gelden voor de hele gemeente, maar de focus van zijn klacht ligt toch vooral op Kemmel. In een van de twee stembureaus daar werden voor de opening van de stemmen 450 geleverde stemformulieren voor de gemeenteraad geteld, wat zo in het proces-verbaal verbaal staat, terwijl er daarvan maar 350 werden afgeleverd op het telbureau Kemmel-Loker. Het proces-verbaal van het telbureau geeft daar geen verdere uitleg over, maar vermeldt wel dat de zakken met de stembiljetten pas om 14.39 uur werden afgeleverd, wat heel laat was als je weet dat het telbureau minder dan één kilometer van het stembureau lag. Men had de voorzitter al proberen te bellen waar hij zat, maar hij nam de telefoon niet af, zo lezen we in de klacht.

Maar wat blijkt nog : de zak van één stembureau in Kemmel blijkt niet verzegeld, hij zou zelfs gewoon open geweest zijn. Dit roept volgens de klager toch wel serieuze vragen op, zeker als daarbij nog wordt vastgesteld dat er uit dat stembureau 350 witte stembrieven (gemeenteraad) toekwamen, terwijl er maar 290 groene stembrieven (provincieraad) waren. Toch wel een heel groot verschil, als je weet dat er in de andere stembureaus nauwelijks verschillen waren, en er in de stembureaus toch toegekeken wordt op het correct bussen van alle stembiljetten. Deze informatie kan ieder van ons trouwens meteen checken bij de fijnmazige kiesresultaten op de website Vlaanderen kiest : in telbureau Kemmel-Loker is er een verschil van 65 in het aantal getelde stemmen voor de gemeente en de provincie, in de andere telbureaus bedraagt dat verschil maar 19, 10 en 19.

Jef Huyghe stipt in zijn klacht ook nog het opmerkelijke gegeven aan dat er in Kemmel-Loker een beduidend hogere opkomst is genoteerd (80 %) ten opzichte van de andere telbureaus en het gemiddelde van Heuvelland.

Als je dit allemaal samen legt, kan dit toch een aantal veronderstellingen oproepen, tenzij die honderd verdwenen stembiljetten toch ergens boven water zouden komen. Het is nu aan de Raad voor Verkiezingsbewistingen om dit uit te zoeken.

“Intimiderend gedrag”

Dat deze Raad aan het gemeentebestuur ook informatie heeft opgevraagd over wie de stem- en telbureaus heeft bemand buiten Kemmel, kan te maken hebben met het feit dat Jef Huyghe in zijn klacht ook aangeeft dat er toch wel heel veel ‘vrijwilligers’ de cruciale functies op de diverse bureaus hebben bemand, en dat er ook wel wat opmerkingen zijn over vrij ongepaste en ‘intimiderende’ aanwezigheid van politici in de telbureaus. Eén telbureau maakt hier zelfs melding van in het proces-verbaal, anderz tellers zouden het dan volgens de klacht niet gedurfd hebben van hier iets over te zeggen.

Verder staat er in de klacht ook heel wat te lezen over de volmachten : zo zou, alweer in Kemmel, het heel hoge aantal van bijna 7 % stemmen per volmacht zijn genoteerd, en lezen we ook heel wat opmerkingen over de gepersonaliseerde manier waarop bepaalde politici volmachten probeerden te ronselen. Vandaar dat Jef Huyghe aan de Raad dan ook de hertelling vraagt van alle stemmen én nader onderzoek van de volmachten in de telbureaus 2 (Kemmel-Loker) en 4 (Wijtschate-Wulvergem), want ook in Wijtschate is er opvallend veel gestemd per volmacht.

Maar in eerste orde vraagt Jef Huyghe dat de gemeenteraadsverkiezingen in Heuvelland nietig worden verklaard. Dat zou dan betekenen dat de Heuvellanders opnieuw naar de stembus mogen. Dat is vrij drastisch, en of het zover komt is lang niet zeker. Maar volgens Jef kan wat er mogelijks gebeurd is wél zijn invloed hebben op de uitslag. En op zijn beurt dan weer op de meerderheid die zou kunnen worden gevormd.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft 35 dagen de tijd om te oordelen. Zolang er geen uitspraak is, kan de nieuwe gemeenteraad niet worden geïnstalleerd.