Verkiezingsklacht Heuvelland zorgt voor langste zitting ooit

Omstreeks 20.30 uur vandaag werd in Brussel de zitting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de verkiezingsklacht in Heuvelland afgerond. Ze heeft vijf en een half uur geduurd en zou daarmee volgens ingewijden tot nu toe de langste zitting ooit van deze raad geweest zijn. Wanneer de uitspraak valt is nog niet bekend.

Zoals bekend werd de klacht, een bijzonder lijvig bundel overigens, ingediend door voormalig algemeen directeur Jef Huyghe, die bij de jongste verkiezingen kandidaat was voor N-VA Plus. Hij bevat tal van argumenten, onder meer over mogelijke onregelmatigheden tijdens het stemmen en tellen, meerbepaald in Kemmel, maar ook over zaken die gebeurden in de aanloop naar de verkiezingen, zoals o.m. de organisatie van de volmachten en het persoonlijk aanschrijven door de burgemeester van mensen die in de voorbije bestuursperiode een bouwvergunning hadden bekomen.

In deze zitting, die openbaar was, werden naast verzoekende partij Jef Huyghe vier betrokken partijen gehoord, met name de gemeente Heuvelland, Ivo Fonteyne, Nathan Duhayon en Wieland De Meyer, bijgestaan door zijn ‘raadsmannen’ Inge Derde en Alexander De Becker. Ook twaalf getuigen waren opgeroepen. De zitting verliep heel sereen en ordentelijk.

Ook vandaag werden bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de klachten uit Moorslede en Koekelare behandeld.