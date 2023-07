Nieuwe Cultuurfabriek in Izegem komt er tóch: Vlaamse regering investeert meer dan 10 miljoen euro in bouw kunstacademie

De nieuwe Cultuurfabriek in Izegem komt er dan tóch. De Vlaamse regering neemt liefst 71,5 procent van alle bouwkosten, omgevingsaanleg, inrichting en projectkosten voor het luik kunstacademie voor haar rekening. Goed voor meer dan 10 miljoen euro. “Deze Vlaamse steun maakt voor Izegem”, stelt een tevreden burgemeester Bert Maertens (N-VA). “De nieuwe Cultuurfabriek, met naast de kunstacademie Art’Iz ook plaats voor de bibliotheek, het historisch stadsarchief en heemkundige kring Ten Mandere, is door deze cofinanciering perfect haalbaar en betaalbaar. Ik wil minister van Onderwijs Ben Weyts en de Vlaamse regering daarvoor bedanken.”

Eind vorig jaar borg de stad de plannen voor de Cultuurfabriek tijdelijk op en ging ze op zoek naar extra financiële steun bij de Vlaamse overheid.

De stad trok immers initieel een budget van 16,5 miljoen euro uit, maar door de plotse stijging van de materialen en de bouwkosten bedroeg de laagste offerte liefst 21 miljoen euro. Het scholenbouwprogramma Scholen van Vlaanderen, een publiek-private samenwerking die is opgezet door minister van Onderwijs Ben Weyts, brengt nu een oplossing.

Dertig jaar lang jaarlijkse vergoeding

Concreet wordt er gewerkt met een DBFM-formule (design, build, finance, maintain ofte ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden, red.). De Vlaamse overheid stelt daarbij een private partner aan die de plannen van de stad uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten, voorziet in de financiering en alles in de markt zet en laat uitvoeren.

“Na de realisatie van het project betaalt de stad gedurende dertig jaar een jaarlijkse vergoeding voor de bouw en het onderhoud van het gebouw, met een korting van 71,5% op die vergoeding die de Vlaamse overheid zelf betaalt”, aldus burgemeester Bert Maertens. “Hierdoor is het bedrag dat de stad uiteindelijk zelf moet ophoesten voor de bouw en het onderhoud van de Cultuurfabriek zelfs een flink stuk lager dan het initieel uitgetrokken budget.”

Versterking voor stadscentrum

“Met een zeer bloeiende Kunstacademie, met meer dan 2.000 cursisten en een bibliotheek die tot 10.000 bezoekers per maand over de vloer krijgt, zal de Cultuurfabriek hét project worden waar een massa mensen hun artistieke talenten kunnen ontplooien, kennis kunnen opsnuiven, elkaar kunnen ontmoeten en de creativiteit kan botvieren”, vult cultuurschepen Kurt Himpe aan. “Het project zal door de aantrekkingskracht ook een versterking zijn voor het stadscentrum. Het is bijzonder heuglijk nieuws dat we dit project met de steun van de Vlaamse Regering toch kunnen uitvoeren.”

De stad treedt eerstdaags in overleg met de Vlaamse overheid, om zo de beloofde Cultuurfabriek zo snel mogelijk verder uit te werken en te kunnen realiseren.