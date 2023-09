Oostendse tweedeverblijver Pedro Brugada gaat in partijbestuur Open VLD: “Wil minister van volksgezondheid worden”

Vorige week verliet de in Oostende geboren Els Ampe het partijbestuur van Open VLD door ontevredenheid over de manier waarop de nieuwe voorzitter van de liberalen werd gekozen. Pedro Brugada, die zelf een tweede verblijf heeft in de kuststad, volgt haar nu op. De ambitie ligt hoog met een uitgesproken wens om minister van Volksgezondheid te worden.

Els Ampe liet vorige week verstaan niet langer in het partijbestuur van de Open VLD te willen zetelen. Ze gaf aan er niet mee opgezet te zijn dat de nieuwe voorzitter van de partij via een congres wordt verkozen en niet langer via de gebruikelijke digitale stemming.

De eerstvolgende persoon op de vervangingslijst blijkt nu Pedro Brugada te zijn, zelf een halve Oostendenaar. “6 jaar geleden was ik van plan om naar Oostende te verhuizen, maar door familiale omstandigheden ben ik toch in Lede gebleven. Ik heb wel een appartement in de kuststad en kom er zo regelmatig,” legt Brugada zelf uit.

Minister van Volksgezondheid

“Ik zal voortaan dus in het partijbestuur zitten, maar wil ook met de volgende verkiezingen iets betekenen. Mijn universitaire opdracht is afgelopen, dus ik kan me volledig storten op de politiek. Ik zou graag minister van volksgezondheid worden. Ik wil de Belgische maatschappij die mij zoveel heeft gegeven ook iets teruggeven.”

“Geneeskundig zijn we een van de beste landen ter wereld en dat wil ik zeker behouden. Zo wil ik de toegankelijkheid van ons gezondheidssysteem en de hoge kwaliteit handhaven. Ik wil geen vast salaris voor iedereen die werkt in de zorg, maar een loon naar werken. Het zorgpersoneel moet een stimulans krijgen. Ik wil geen situatie zoals in Engeland.”