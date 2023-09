Els Ampe verlaat partijbestuur Open VLD

Vlaams parlementslid Els Ampe, die tot haar achttiende in Oostende woonde en na haar studies in Brussel bleef hangen, stapt uit het partijbestuur van Open VLD. Ze verzette zich al tegen de manier waarop de voorzittersverkiezingen volgende week verlopen, maar vreest nu dat die afwijking van de regels een permanent karakter zal krijgen. “Dit is gewoon slecht circus. Opnieuw een slag in het gezicht van de basis van Open VLD.” De partij ontkent formeel dat het om een permanente aanpassing zou gaan.

Op 23 september vinden bij de Vlaamse liberalen voorzittersverkiezingen plaats. Dat gebeurt op een congres, en dus niet op de gebruikelijke manier waarbij leden digitaal kunnen stemmen. Dat heeft te maken met de krappe timing na het vertrek van Egbert Lachaert als voorzitter. De kandidaten zijn waarnemend voorzitter Tom Ongena, Vincent Stuer en Bert Schelfhout.

Ampe ontdekte naar eigen zeggen dat de afwijking van de rechtstreekse verkiezing niet eenmalig is, maar mogelijks permanent. “De Open VLD-leden wordt gevraagd om op het Open VLD congres van 23 september de statuten te wijzigen om van de rechtstreekse voorzittersverkiezing af te wijken ‘in uitzonderlijke omstandigheden’.”, voert ze daarbij aan.

In een reactie ontkent de partijwoordvoerder formeel dat het om een permanente afwijking zou gaan. “Het gaat om een eenmalige afwijking die er voor moet zorgen dat de voorzitter – wie het ook wordt – in functie kan blijven tot na de lokale verkiezingen van eind 2024”, benadrukt hij. Zo niet zouden er in mei volgend jaar opnieuw voorzittersverkiezingen moeten plaatsvinden.