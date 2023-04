Bart Tommelein: nationale loopbaan van 20 jaar

Bart Tommelein zetelt dit jaar exact 20 jaar in een parlement. Hij was Kamerlid, Senator en is tot op vandaag Vlaams Volksvertegenwoordiger. Tommelein was ook lid van de federale en van de Vlaamse regering.

Bart Tommelein maakt vandaag bekend dat hij na deze legislatuur afscheid neemt van de nationale politiek en voluit voor Oostende wil gaan. Dit is een overzicht van zijn nationale loopbaan.

Bart Tommelein heeft een Volksunieverleden: hij was nationaal jongerenvoorzitter en was korte tijd gemeenteraadslid voor de partij in Oostende. In 1990 stapte hij uit de politiek, maar in 1999 sloot hij zich aan bij Open VLD en keerde meteen terug op het hoogste niveau: als raadgever en later ook woordvoerder van toenmalig Vlaams minister-president Patrick Dewael. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 maakte hij ook zijn comeback als gemeenteraadslid van Oostende.

Kamer, Vlaams Parlement en Senaat

In 2003 raakte Tommelein voor het eerst verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2007 kon hij zijn parlementair mandaat verlengen. Van 2007 tot 2009 was hij ook Open VLD-fractieleider in de Kamer.

Bij de Vlaamse verkiezingen van juni 2009 trok hij de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement, waarna hij overstapte naar het Vlaams Parlement. Van 2009 tot 2013 werd hij door het Vlaams Parlement ook aangeduid als gemeenschapssenator, waardoor hij zowel in het Vlaams Parlement als in de Senaat zetelde en in de Senaat ook al die jaren fractieleider was. Van 2013 tot 2014 was Tommelein fractieleider in het Vlaams Parlement, wat maakt dat hij zowel in de Kamer, het Vlaams Parlement als de Senaat de Open VLD-fractie heeft voorgezeten.

Staatssecretaris en minister

In oktober 2014 werd de Oostendenaar aangeduid tot staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee in de federale regering-Michel I. In mei 2016 volgde de overstap naar de Vlaamse regering, waar Tommelein Annemie Turtelboom opvolgde als viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie. Als minister van Energie moedigde hij heel Vlaanderen aan om zonnepanelen te plaatsen, maar volgde wel een grote opdoffer na zijn ministerschap, toen het Grondwettelijk Hof de regeling van de terugdraaiende teller naar de prullenmand verwees.

Intussen had Tommelein eind 2018 ontslag genomen als Vlaams minister om burgemeester van Oostende te worden. Hij bleef wel in het Vlaams Parlement zetelen, maar maakte nu bekend dat hij ook daar na de verkiezingen van 2024 mee kapt.