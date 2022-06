Virginie Derumeaux (45) volgt vanaf september Lothar Feys op in het Izegemse schepencollege

Wat onverwacht gaf Lothar Feys tien dagen geleden te kennen dat hij er eind augustus de brui aan geeft als schepen en zich vol op nieuwe professionele uitdagingen zal richten. Maandagavond mocht het Izegemse N-VA-bestuur een opvolger kiezen en het werd Virginie Derumeaux, de 45-jarige politica runt apotheek De Bosmolens, maar zal nu daar tijd vrijmaken voor het opnemen van het schepenmandaat. “Ik ben uiteraard in de wolken met mijn uitverkiezing, daarvoor ben ik ook in de politie gestapt”, klonk het in een eerste reactie.

Bij N-VA Izegem worden de schepenposten niet toegewezen op basis van het aantal voorkeurstemmen, maar mag het bestuur onderling stemmen wie van de kandidaten een plaatsje in het schepencollege krijgt. Uiteraard zijn het vooral de gemeenteraadsleden die goed scoorden die zich kandidaat stelden. En Virginie Derumeaux werd maandagavond gekozen als opvolger van Lothar Feys.

Virginie Derumeaux (45) vervangt vanaf september Lothar Feys als N-VA-schepen in Izegem. Virginie is getrouwd met Kristof Holvoet en is mama van een dochter van elf en twee zonen van tien. Beroepshalve is ze apotheker en baat apotheek De Bosmolens in de Meensesteenweg uit. Virginie zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad, het Bijzonder Comité Sociale Dienst en de raad van bestuur van Zorg Izegem. In 2019 was ze de Izegemse kandidaat op de West-Vlaamse N-VA-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Dames in de meerderheid in schepencollege

In een eerste reactie klonk ze alvast opgetogen. “Dit is waarvoor ik aan politiek begonnen ben, je wilt graag mee je stempel drukken. Beroepshalve zal ik uiteraard wat moeten herorganiseren, maar daarvoor is zeker een oplossing mogelijk.”

De eerstvolgende weken worden de bevoegdheden van het vernieuwde College van Burgemeester en Schepenen herbevestigd. Lothar Feys was schepen van jeugd, sport, inburgering en integratie en wijkwerking. De dames krijgen nu ook de meerderwerheid in het schepencollege, want Virginie vervoegt haar partijgenoten Lisbet Bogaert en Caroline Maertens. Ook Ann Van Essche (CD&V) maakt als enige niet N-VA’er deel uit van het schepencollege.