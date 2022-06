Lothar Feys al boordevol plannen na afscheid als schepen: “Ik start straks aan mijn integratie in Kachtem”

Lothar Feys (32) was een van de jonge leeuwen in de stal van N-VA, maar afgelopen weekend reageerde iedereen verrast op zijn aankondiging om zijn schepenambt neer te leggen. “Ik heb veel reacties gekregen, haast allemaal positief. Al ben ik nuchter genoeg om te weten dat ook heel wat mensen niet van zich laten horen. De negatieven hebben zich onthouden”, klinkt het met een monkellachje. Tot eind augustus blijft Lothar Feys nog in functie, komende maandag wordt zijn opvolger verkozen door het lokale N-VA-bestuur.

“Liever niet. Ik blijf ook voor dezelfde familie (Brouwerij De Brabandere, red.) werken. Ik krijg een andere jobinvulling. Wat men ook mag beweren, dat is de hoofdreden dat ik ermee stop. Dat heb ik zo ook meegedeeld aan het N-VA-bestuur. Ja, ook daar keken velen raar op. Dat is misschien ook logisch, ik had nog geen signalen gegeven. Bovendien ben ik ook altijd voor de volle honderd procent mijn dossiers blijven opvolgen. En dat zal ik ook doen tot eind augustus. Als schepen van jeugd is het een drukke zomer met die speelpleinwerking, die wil ik nog niet missen. En mijn opvolger kan dan in september starten, net bij het begin van een nieuw politiek jaar.”

En nog dik twee jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

“Dat klopt. Als ik wilde vertrekken, was het nu of nooit. Ik kon het naar de partij toe niet maken dat ik de volle zes jaar schepen zou blijven en dan niet op de lijst zou staan. Hetgeen je opbouwt als schepen moet je ook electoraal zien te verzilveren. Nu krijgt mijn opvolger nog die kans. Het is ook de bedoeling dat ik de man of vrouw die mijn plaats inneemt ook nog deftig mijn dossiers zal overdragen. Komende maandag wordt de naam van de nieuwe schepen al bekend.”

Je neemt dus in 2024 ook geen andere plaats in op de lijst?

“Nee, ook niet om te duwen of zo, het afscheid is definitief.”

“Het BK koers in juni 2023 in Izegem, dat zal niet met mij als schepen zijn…”

Hoe belandde je in de politiek?

“Als 16-jarige kocht ik mijn eerste partijlidkaart. We zaten toen veel in ’t Vlaams Huis dat toen nog onder de leiding stond van Pol Heldenbergh. Ik werkte daar ook. We zagen daar vaak het bestuur toekomen. Geert Bourgeois die je kende van tv, maar later ook Bert Maertens en Nick Verschoot. We bleven er wel eens plakken met die gasten.”

Daarna maakte je een blitzcarrière in de Izegemse politiek.

“In 2012 stond ik voor het eerst op de lijst. Ik was meteen in de gemeenteraad verkozen, na drie jaar mocht ik zoals overeengekomen al het schepenambt van Marc Vanlerberghe overnemen. Deze legislatuur werd ik opnieuw schepen met jeugd, sport, inburgering en integratie, toegankelijkheid en wijkwerking als bevoegdheden.”

Jonge mensen die vroeg de politiek verlaten, het was de jongste tijd ook in het nieuws?

“Ik kijk daar niet vreemd van op. Misschien moet men ons politiek systeem eens helemaal herdenken. Toen ik zelf in de politiek stapte, was dat met het idee om veel te veranderen, maar al snel merkte ik dat je op heel wat muren, systemen en regels botst. Ook bij ons ben ik niet alleen, jonge politici als Dieter Vanthournout en Arne Allosserie gingen me al voor.”

En dan zijn er nog de sociale media!

“In die ruim zes jaar dat ik schepen ben, heb ik denk ik nog maar een vijftal keer wat gepost. Sommigen vinden het vreemd dat je niet op alles gaat reageren op sociale media, ik vind dat normaal. Dat is het werk van de schepen niet, vind ik.”

Geen politiek meer, dat betekent meer tijd voor je vrouw Joyce, zoontje Berre (3,5) en dochtertje Mare (bijna 1 jaar). Of niet?

“Wellicht wel, maar ik ben niet de gast die ’s avonds naar soaps zit te kijken. Ik ben nog lid van de Nikko-vrienden en ik ga ook fietsen, lopen en zwemmen. Misschien doe ik daar straks nog één tennisavond per week bij. Ik ben ook nog altijd actief in het comité Izegem Koers.”

Van koers gesproken, volgend jaar op 23 juni 2023 komt het Belgisch kampioenschap naar Izegem. En dat met een andere schepen van sport…

“Spijtig, maar het zij zo. Ik heb de voorbereiding tot hier mee in goede banen kunnen leiden. De organisatie is gegund aan Flanders Classics. Ze hadden enkele voorwaarden: start en aankomst in Izegem, vier lokale ronden die naast het centrum van Izegem ook de markt van Ingelmunster aandoen. Maar verdere details kunnen we nog niet prijsgeven.”

Je groeide op in Emelgem, maar nu woon je al een jaar in Kachtem.

“We hebben hier gebouwd op in vogelvlucht enkele honderden meters van de ouderlijke woning van mijn vrouw. Ik moet eerlijk gezegd nog werken aan mijn integratie in Kachtem. Dus op 24 juni zal ik als ex-cafébaas van ’t Plectrum niet op de kroegentocht zijn, maar zal ik mij met de pint in de hand tussen de Kachtemnaars begeven op Kachtem Ommegang.”