Uittredend schepen Heidi Coppenolle verlaat de politiek: “Kleine projecten kunnen veel betekenen”

Het duurde weliswaar maar drie jaar, maar Heidi Coppenolle blikt met veel voldoening terug op haar tijd als schepen van Sociale Zaken. De verkiezingsnederlaag van Team Nieuw Bestuur maakte echter een abrupt einde aan haar politieke loopbaan. “De ontgoocheling heeft plaatsgemaakt voor dankbaarheid”, zegt Coppenolle.

Heidi Coppenolle (54) woont in de Brugseweg in Sint-Juliaan, is getrouwd met Stefaan Couchez en mama van Sven en Ruben. In 2018 nam ze voor het eerst deel aan de verkiezingen. Ze stond op de zesde plaats van de N-VA-lijst, maar raakte met 415 voorkeurstemmen niet verkozen voor de gemeenteraad. Het was wel voldoende voor een zitje in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Toen partijgenoot José Victoor ontslag nam uit de gemeenteraad, mocht ze als derde opvolger alsnog zetelen. Op maandag 6 september 2021 legde ze de eed af als gemeenteraadslid, een week later was ze al schepen.

“De vraag om mee te werken aan de motie van wantrouwen overviel mij, want dit was voor mij totaal nieuw”, vertelt Heidi Coppenolle.

“Ik was voordien enkel lid van het Bijzonder Comité, geen gemeenteraadslid. Ik heb er ook niet lang kunnen over nadenken en heb de sprong gewaagd. De ene week aangesteld als gemeenteraadslid, de volgende week de eed afgelegd als schepen. Dat ging gepaard met heel wat gemengde gevoelens: spanning, onzekerheid, koudwatervrees…”

Rollatorpad

Als bevoegdheden kreeg ze sociale zaken, kinderopvang, ouderzorg, ontwikkelingssamenwerking, en huwelijken en ontvangsten. “De bevoegdheden lagen zeker in de lijn van mijn interesses: de buitenschoolse kinderopvang sloot het dichtst aan bij mijn job als kleuteronderwijzeres”, vervolgt Coppenolle. “Ik bleef halftijds aan de slag in mijn kleuterklas. Die afwisseling was wel goed, want het was een drukke periode met vergaderingen, overlegmomenten, huldigingen, ontvangsten van jubilarissen, inzegenen van huwelijken, maar ook met heel wat rijke ontmoetingen. Ik deed ook heel wat kennis op over de werking van het lokaal bestuur en het schepencollege, waar ik als enige vrouw mijn mannetje moest staan.”

“Motie van wantrouwen was enige juiste oplossing voor bestuur dat spaak liep”

Veel tijd om zaken te realiseren kreeg ze niet, toch ziet de zorgcampus er heel anders uit dan drie jaar geleden “Wat ik persoonlijk heel positief vond, is het aanleggen van het rollatorpad. Wat ik ook geleerd heb is dat de inwoners niet altijd wakker liggen van heel grootse projecten maar van soms kleine zaken die heel wat kunnen betekenen, zoals een zitbank, herstelling van de weg, onderhoud van fietspaden… Daarom vond ik de participatiemomenten, bijvoorbeeld rond groene plek Madonna, herinrichting dorpskern Sint-Juliaan en het kunnen indienen van projecten voor het burgerbudget heel belangrijk.Net als het verder uitrollen van het mantelzorgbeleid voor onze zorgvragers en hun mantelzorgers en de plannen voor de uitbreiding van het dagverzorgingscentrum.”

Klappen

“Het opgestarte woonproject met begeleiding op maat in de Poelkapellestraat in samenwerking met Vondels en de Lovie en de assistentiewoningen De Wildertuin bij de zorgcampus zijn ook een grote meerwaarde voor onze gemeente. Wat jammerlijk bleef slabakken is de samenwerking met VBS De Ooievaar voor de bouw van een nieuwe school en geïntegreerde BKO en sportzaal.”

Team Nieuw Bestuur verloor de verkiezingen. Zelf raakte Heidi Coppenolle niet verkozen hoewel ze 55 voorkeurstemmen meer haalde dan zes jaar geleden. “De resultaten van de verkiezingen waren heel ontgoochelend. Ik had er rekening mee gehouden dat het wel eens spannend zou kunnen worden, maar toen de eerste resultaten binnen kwamen was het al duidelijk dat we klappen zouden krijgen. Door de afschaffing van de stemplicht zijn hoogstwaarschijnlijk heel wat jonge mensen niet gaan stemmen. Dat we de motie van wantrouwen indienden speelde misschien ook mee, maar we blijven er bij dat dit destijds de enige juiste oplossing was voor een bestuur dat helemaal spaak liep. CD&V was trouwens hetzelfde van plan, maar wij waren hen voor.”

De verkiezingsnederlaag betekent ook meteen het einde van het politieke loopbaan. “Zelf verlaat ik de politiek, na de ontgoocheling weggespoeld te hebben. Deze heeft plaats gemaakt voor dankbaarheid dat ik mocht zetelen in een kleurrijk schepencollege dat me door dik en dun steunde. Nu is er opnieuw wat meer tijd voor Stefaan, familie en creatieve, sportieve hobby’s”, besluit Heidi Coppenolle.