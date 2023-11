Studiegenoten trekken N-VA-lijst: Charlotte Verkeyn aangeduid als ‘kopvrouw’ in duo met Maxim Donck

N-VA duidde in Oostende schepen Charlotte Verkeyn aan als kopvrouw voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij pakt het in duo aan met schepen Maxim Donck. Nauwelijks 4 dagen na het opstappen van Björn Anseeuw schenkt N-VA klare wijn. Zelfs topman Sander Loones zakte af naar Oostende en bood Verkeyn de vierde plaats aan op de Kamerlijst.

De Oostendse N-VA liet geen gras groeien over de beslissing van lijsttrekker en kamerlid Björn Anseeuw om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Maandagavond was er een bestuursvergadering die schepen Charlotte Verkeyn aanduidde als lijsttrekker en de tweede plaats toekende aan schepen Maxim Donck. Voorzitter Nikolaas Vanhoucke : “We moeten als afdeling ook verder. Na het vertrek van Björn moesten we op zoek naar nieuwe mensen en kozen voor de ervaring van Charlotte en Maxim als kopvrouw en kopman.”

Kopvrouw Charlotte

“Het N-VA-bestuur zag de voorbije jaren een dynamiek op economisch vlak die ze graag zouden zien terugkeren op andere vlakken voor de Oostendenaar”, zegt de schepen voor economie, ondernemen, werk, haven, markten en kermissen. “Nu komen mensen aan zet die gaan voor een verantwoordelijk bestuur. Ik ben destijds met Maxim in de politiek gestapt om te zorgen voor een betere toekomst voor de Oostendenaar. We hebben de voorbije jaren heel wat zaken in beweging gezet, maar vangen ook het signaal op van de Oostendenaar om dingen beter te maken en in dialoog te gaan met de Oostendenaar. Dat hebben Maxim en ik trouwens altijd gedaan op onze beleidsdomeinen. Bij opmerkingen hebben wij altijd gezocht naar oplossingen en dat willen we ook doen op die vlakken waar de Oostendenaar minder tevreden over is.” Verkeyn krijgt ook de vierde plaats op de kamerlijst van N-VA : “Er moet een vertegenwoordiging zijn van Oostende en ik ben bereid die verantwoordelijkheid op te nemen.”

Samen met Maxim

“We zullen het beste van onszelf geven om de N-VA op de kaart te blijven zetten in Oostende. We waren het direct eens dat Charlotte de lijsttrekker zou worden. Het is een unieke kans dat er een kopvrouw is”, zegt schepen Maxim Donck , bevoegd voor samenleven, ontmoetingscentra, handhaving, uitgaansbeleid, carnaval en (wijk)feesten. “We willen gaan voor een krachtdadig beleid. De haven zet mooie cijfers neer en de OC’s doen het goed. Nu is het tijd om een grotere rol op te nemen op het vlak van veiligheid of infrastructuur. Oostendse welvaart, duurzaamheid en mobiliteit zijn voor ons zeer belangrijke thema’s.”

Studiegenoten

Charlotte Verkeyn en Maxim Donck, beiden 34 jaar, doorliepen een gelijkaardig parcours: ze zaten in het middelbaar in dezelfde klas en waren studiegenoten aan de universiteit. Daar wakkerde hun Vlaams-nationalisme verder aan. Beiden zijn advocaat in de badstad en stapten bijna tegelijk in de politiek. Ze werden verkozen in 2012 en lieten zich opmerken in de oppositie. Sinds 2019 zijn ze ook schepenen. Professioneel schieten ze goed met elkaar op; ze gunnen elkaar successen. Een steun die ze ook krijgen van het bestuur waarvan sommigen aanwezig waren bij hun voorstelling. Ook de aanwezigheid van kamerlid en ‘West-Vlaamse coach’ Sander Loones (lijsttrekker Vlaams parlement), wijst er op dat de N-VA niet van plan is hun positie in de badstad te lossen.

Lof voor Björn

Bij N-VA is men lovend over Björn Anseeuw die door zijn beslissing de partij toch wel verweesd achterlaat. “Het was een verrassing maar we moeten zijn keuze respecteren. Björn was een sterk figuur en het zal een gemis zijn die we zullen voelen want hij had goede relaties met Brussel en was zeer actief als parlementslid”, zegt Nikolaas Vanhoucke. “Hij was de stem in Brussel voor N-VA op het vlak van arbeidsmarktbeleid. We hadden 4 parlementsleden en de vierde plaats op de kamerlijst gaat naar Charlotte Verkeyn. Ik ben er zeker van dat we die zetel binnenhalen”, zegt Sander Loones. “Politici zijn ook mensen en als iemand een keuze maakt voor een andere uitdaging dan moeten we dat respecteren en hem veel succes wensen”, zegt Charlotte Verkeyn. Schepen Maxim Donck : “Het is dankzij Björn dat we in het stadsbestuur zitten. Ik denk dat we door de keuze voor twee 34-jarigen een frisse wind door de partij kunnen laten gaan.”