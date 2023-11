Eerste schepen Björn Anseeuw stapt uit politiek

Kamerlid en schepen Björn Anseeuw (N-VA) stopt met nationale en lokale politiek. Hij zal zich niet meer verkiesbaar stellen en opteert voor een professioneel leven buiten de politiek. De keuze komt onverwacht, behalve voor Anseeuw zelf die al enkele maanden bezig was met het denkproces. Hij zette nochtans de N-VA op de kaart, loodste hen in het stadsbestuur en was de gedoodverfde lijsttrekker van een partij die straks misschien de keuze voor een bepaalde coalitie kan bepalen.

Björn Anseeuw (47) stamt uit een Vlaams-Nationaal nest (vader Rony was jarenlang schepen voor de Volksunie in Gistel) en is van opleiding verpleegkundige. Zijn jarenlange interesse in de politiek kon hij vanaf 2010 toepassen als parlementair medewerker van Oostendenaar Manu Beuselinck en later Nadia Sminate. Al gauw bleek dat Anseeuw meer in zijn mars had : hij leidde de lokale afdeling in Oostende en werd in 2012 lijsttrekker voor de gemeenteraad. Ook bovenlokaal had hij ambities : in 2014 werd hij Vlaams parlementslid. In 2019 kreeg hij de derde plaats op de Kamerlijst en raakte opnieuw verkozen. Hij bracht in Oostende N-VA in de coalitie en is eerste schepen sedert 2019. Hij toonde zich bijzonder actief en verdienstelijk als kamerlid, maar de komst van Jean-Marie Dedecker uit buurgemeente Middelkerke als lijsttrekker voor de N-VA Kamerlijst maakte Anseeuws plaats op de lijst minder zeker. Het is niet gebruikelijk dat twee politici uit dezelfde regio in de top van de lijst staan. Het nationaal partijbestuur besliste deze week over de eerste drie plaatsen en daar was Anseeuw niet bij.

Op zijn strepen

Björn Anseeuw is een doorzetter : als oppositieraadslid kende hij de dossiers die hij vertaalde in acties en snedige tussenkomsten. Eenzelfde drive was er ook als schepen waarbij hij moeilijke dossiers op zijn bord kreeg zoals het Thermae Palace. Als schepen realiseerde Anseeuw veel ‘groene’ thema’s zoals fietsstraten, fietspaden, de autoluwe binnenstad en de zone 30. Het parkeerbeleid kwam ook weer in stadshanden. Het waren wel onderwerpen die voor controverse zorgden. In eigen partij waren er wel wat akkefietjes, maar tot deze week gold hij als de absolute nummer 1 van de Oostendse N-VA. Er bestond geen twijfel dat hij ook in 2024 weer de lijst zou trekken. “Wellicht zou Anseeuw als ‘Kingmaker’ met zijn partij midden in het bed gelegen hebben tussen Vooruit en Trots op Oostende en zo de coalitie vanaf 2025 hebben kunnen bepalen”, zegt een bron. Anseeuw durfde ook binnen de meerderheid op tafel slaan. Een memorabele tussenkomst was er bij het begin van de huidige legislatuur toen voorzitter Wouter De Vriendt (Groen) in de gemeenteraad schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) voortdurend onderbrak. Anseeuw sloeg op tafel en sneerde: “Je zal haar nu laten uitspreken.”

Verrassende beslissing

Vrijdag maakte Anseeuw zijn beslissing bekend om niet meer op te komen op parlementair en lokaal vlak. “Ik heb 14 jaar aan politiek gedaan op lokaal en nationaal niveau en kijk daar trots op terug. Je moet op tijd nieuwe horizonten opzoeken. Ik ben niet gedegouteerd van de politiek en doe het graag, maar ik ben ervan overtuigd dat ik ook andere dingen zeer graag zal doen. Er zijn momenten waarop je jezelf afvraagt ‘wil ik dit nog eens 6 jaar doen met dezelfde intensiteit?’ En als je dat niet nog eens 6 jaar volle bak wil doen, dan moet je eerlijk zijn met jezelf ende mensen rondom je en dat ook zeggen. Ik kan geen dingen half doen. Bij mij is een denkproces van maanden aan de huidige beslissing vooraf gegaan. En ik weet dat dit nu mensen verrast, maar dat komt omdat ik dat denkproces niet kan delen. Het is een beslissing die ik voor mezelf heb genomen. Ik heb geen concrete plannen en zal er begin 2024 op het gemak eens over denken. Er is nu tijd vrij, ook in mijn hoofd, omdat ik minder verplichtingen heb.” De reacties hebben hem wel verrast. “Ik kreeg veel persoonlijke berichten van mensen. En ik weet dat die oprecht zijn. Ze moeten mij niet meer te vriend houden. Dus als ze dat zeggen, zijn ze eerlijk.” Over het komende jaar is hij formeel. “Ik zal tot het einde van de legislatuur dit bestuursakkoord mee helpen uitvoeren.”

Reacties

Na Wouter De Vriendt (Groen) en Bart Tommelein (Open VLD) is Björn Anseeuw al de derde Oostendenaar die aankondigt dat hij stopt als volksvertegenwoordiger. In de vele reacties wordt Anseeuw geroemd om zijn doorzetting en correcte samenwerking.

Meerdere bronnen zeggen erg verrast te zijn. Burgemeester Bart Tommelein: “Ik heb begrip en ook respect voor de persoonlijke beslissing van Björn. Ik wens hem veel succes toe voor de toekomst.” Ook partijgenote en schepen Charlotte Verkeyn reageert verrast:”Niemand wist dat hij dit dan zou communiceren maar het hing wel wat in de lucht. We moeten zijn keuze respecteren. Het toont aan dat er ook een leven is buiten de politiek. We wensen hem alle succes.” Met Anseeuw verliest N-VA Oostende hun belangrijkste speler. N-VA-voorzitter Nikolaas Vanhoucke: “We hebben dit niet direct zien aankomen. Björn is iemand die ‘all the way’ gaat en in dat opzicht is zijn keuze begrijpbaar. We zullen eerstdaags een nieuwe lijsttrekker aanstellen.”