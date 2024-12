Stephaan De Roo maakt comeback in Iepers schepencollege: “Projecten van toen uitvoeren”

Al dertig jaar zetelt Stephaan De Roo (Team Ieper) onafgebroken in de gemeenteraad van Ieper, waarvan drie legislaturen als schepen. De zes jaar die hij moest uitzweten in de oppositie frustreerden hem, maar aan opgeven heeft hij nooit gedacht. “Ik kreeg veel telefoontjes van mensen die me motiveerden. Daardoor kriebelt het nog meer om weer aan de slag te gaan.”

Stephaan De Roo (67) voorstellen hoeft eigenlijk niet. De Elverdingenaar is al aan zijn zesde legislatuur als gemeenteraadslid en zijn vierde legislatuur als schepen toe. Dat hij de afgelopen zes jaar op de oppositiebanken moest doorbrengen was echter niet evident. “Ik vond de oppositie bijzonder lastig”, zegt De Roo. “Je zit in een systeem waarbij je altijd maar kan besturen. In 2018 dacht ik dat ik gewoon ging kunnen doorwerken, maar dat het toen zo abrupt eindigde vond ik enorm frustrerend. Het feit dat sommige projecten helemaal niet uitgevoerd werden frustreerde mij nog meer. Denk maar aan het fietspad Elverdinge-Zuidschote of het fietspad in de Krommenelststraat.”

Dorpspolitiek

“In de oppositie loop je achter de feiten aan. Eigenlijk heb je niks te zeggen. Misschien is dat wel wat er mank loopt in ons hele politieke systeem en waarom er bloedarmoede is. Steeds minder mensen willen nog aan politiek doen en dat vind ik bijzonder jammer. Verantwoordelijkheidszin, burgerzin, sociaal engagement… Het is allemaal aan het verminderen, terwijl dat bijzonder belangrijk en waardevol is. Daarom doe ik nog politiek op de ‘ouderwetse’ manier: de mensen gaan bezoeken, zodat je interactie hebt en dicht bij de inwoners staat. En als ze dingen vragen daar echt op antwoorden, gaan kijken naar de problemen, het bespreken en duidelijk zijn over wat kan en niet kan. Dat is dorpspolitiek en dat zal ik verder zetten.”

Vanop de voorlaatste plaats op de lijst van Team Ieper verzamelde Stephaan De Roo 1.285 voorkeursstemmen, goed voor de vierde beste score op de lijst. “Of ik het verwacht had? Ik denk dat je altijd met je twee voeten op de grond moet blijven, maar ik hoopte het wel en ik had er ook een goed gevoel bij. Voor de verkiezingen kreeg ik heel veel telefoontjes van mensen om me te motiveren. Niet dat ik overwogen heb om te stoppen. Integendeel, dat maakt dat het nog meer kriebelde. En nu sta ik echt te trappelen om eraan te beginnen.”

Erfgoed

Stephaan De Roo wordt schepen van Openbaar Domein en Gebouwen, Waterbeleid, Toegankelijkheid en Onroerend Erfgoed. “Erfgoed is voor mij een openbaring. Nochtans zit dat niet in mijn comfortzone. Waardevolle gebouwen, de geschiedenis van een gebouw… Ik was daar eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Nu vind ik het echt een uitdaging om me daarin te verdiepen”, zegt De Roo. “Openbaar domein is dan weer een bevoegdheid die ik eerder in mijn portefeuille had, net als waterbeleid. In dat opzicht wil ik deze legislatuur zeker werk maken van het fietspad Elverdinge-Zuidschote. Ik wil ook weer aan tafel zitten met Agentschap Wegen & Verkeer voor het fietspad in de Krommenelststraat. We waren van plan om daar twee bochten recht te trekken, maar ik weet niet hoe ver dat dossier nu zit.”

“Een van de prioriteiten voor de komende legislatuur is doorstromend water in de binnenstad”, vervolgt De Roo. “Zes jaar geleden waren de plannen voor het openluchtzwembad volledig klaar voor uitvoering. Niets daarvan is gebeurd. Dat moet nu echt dringend aangepakt worden.”

Focus op ambt

Beroepshalve hoeft hij geen moeilijke keuzes te maken om zijn mandaat uit te oefenen. “Mijn werk op het landbouwbedrijf is beperkt. Je mag me beschouwen als een gepensioneerde boer die graag nog eens rondwandelt rond het bedrijf. Ik heb dus alle tijd om me te focussen op mijn schepenambt, al mag ik zeker mijn gezin niet uit het oog verliezen. Met mijn kleinkindjes een wandeling maken is ook belangrijk”, besluit Stephaan, die getrouwd is met Rita Verplancke en vader van Daan, Jonas en Hanne. Er zijn ook al vier kleinkinderen.