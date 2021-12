Stad Veurne gaat in 2022 aan de slag met een reeks prioritaire acties van aangepast meerjarenplan

De gemeenteraad van Stad Veurne keurde de derde aanpassing van het Meerjarenplan 2020 – 2025 goed en zal vooral investeren in een betere mobiliteit. Ook de nieuwe locatie van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten StAPwest neemt een flinke hap uit het budget en iedereen kijkt uit naar de complete vernieuwing van het Bakkerijmuseum.

Jan Verfaillie, schepen van Financiën merkt op dat 2021 ook het eerste volledige kalenderjaar was waarop de coronacrisis een impact had. “Nog een opvallend element waarmee we in 2022 rekening moeten houden is dat de personeelskosten door de hoge inflatie sterk zijn gestegen of zullen stijgen. Daarnaast zijn ook de hoge energieprijzen voelbaar voor het stadsbestuur. Deze hoge prijzen zullen wellicht nog tot begin april 2022 aanhouden.”

Betere mobiliteit is een belangrijke prioriteit

Een groot stuk van het budget van 2022 zal worden benut voor het herstel van gemeentewegen. Binnen het meerjarenplan was er een schijf vrijgemaakt van 8,97 miljoen euro. Er wordt 1,58 miljoen euro voorzien om onder andere de plattelandswegen aan te pakken. N

aast de plattelandswegen is er ook aandacht voor enkele centrumstraten. In samenwerking met Aquaduin zal volgend jaar worden gewerkt in de Noordstraat en in de Oude Beestenmarkt. Het laatste deel van de Noordstraat richting het Sportpark, van de Noorburgweg tot aan het militair domein, krijgt een nieuwe inrichting en riolering. Stad Veurne budgetteert 250.000 euro voor deze werken. Voor de nieuwe inrichting van de Oude Beestenmarkt is er 425.000 euro voorzien.

In Bulskamp wordt de Nieuwpoorthoek volledig opgewaardeerd, met een nieuwe wegenis en riolering van de toegang naar het dorp, waarvoor 998.250 euro wordt uitgetrokken. De randparking Oude Vesten en de volledige Oude Vestingstraat wordt afgewerkt, met een nieuwe wegenis en voetpad. Voor dit project is 895.000 euro vrijgemaakt. Ook de plannen voor de bouw van fietsbruggen over het kanaal Veurne-Nieuwpoort zijn nu concreet.

Ter hoogte van de Voetbalstraat richting de Rozendalstraat komt er een fietsbrug en er komt ook een fietsbrug die het historische centrum met het Suikerpark zal verbinden. De kostprijs van deze bruggen is geraamd op 4.131.000 euro.

Het Suikerpark

In het Suikerpark heeft de Suikertoren het hoogste punt bereikt en het is uitkijken naar de afwerkingsfase. In de schil van de toren komt de nieuwe locatie van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten, StAPwest. Hiervoor is in totaal 7,6 miljoen euro voorzien, met 1 miljoen euro extra in 2022 voor de inrichting.

Er is ook 1.863.000 euro vrijgemaakt voor nieuwe wegenis en riolering in het project Stroomafwaarts binnen het Suikerpark. Dit project is gespreid over meerdere jaren. Als sluitstuk zullen dan de Rodestraat en de Zuidburgweg worden heringericht.

Cultuur

Sinds dit jaar koopt het stadsbestuur ook de gronden van het Bakkerijmuseum in de Ieperse Steenweg. Over 7 jaar wordt hiervoor telkens 125.000 euro betaald. Het plan is om in de toekomst alle gronden te bezitten. Hiermee wil Veurne een belangrijke toeristische troef op een sleutelplaats binnen de stad optimaal benutten en beheren.

Ook enkele kerken zullen worden opgewaardeerd: de toren van de Sint-Audomaruskerk van Vinkem en het glas in lood van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Wulveringem worden aangepakt. De pui van het historische stadhuis zal na 2022 meer dan ooit blinken, want ze wordt samen met de inkomhal gerestaureerd voor een bedrag van 135.000 euro.

Schepen Jan Verfaillie besluit: “Verder werken en de projecten uitvoeren samen de collega’s en de administratie is de boodschap. Hopelijk kunnen we de coronacrisis snel achter ons laten; indien nodig staan we paraat om extra maatregelen te nemen.”

(MVQ)