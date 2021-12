Stad Roeselare werkt aan extra conflictvrije kruispunten

Stad Roeselare werkt verder aan extra conflictvrije kruispunten, dat liet schepen Griet Coppé weten na het dodelijk ongeval op de hoek van de Koning Albert I-Laan en de Veldstraat. Dat kruispunt wordt echter niet conflictvrij, vrachtwagens worden er wel geweerd.

Op maandagnamiddag 13 december 2021 gebeurde op de hoek van de Koning Albert I-laan en de Veldstraat een zwaar verkeersongeval. “Een jonge vader en echtgenoot die op dit kruispunt fietste verloor daarbij het leven. Een dramatisch dodehoekongeval dat wellicht kon vermeden worden. In elk geval, we moeten er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden”, stelt Eddy Demeersseman (Groen) maandagavond op de gemeenteraad.

“De oplossing lijkt ons duidelijk. Organiseer de kruispunten met verkeerslichten conflictvrij. Op een conflictvrij kruispunt is het onmogelijk dat automobilisten en fietsers elkaar tegenkomen. Dat kan bv. door de verkeerslichtenregeling aan te passen. Zo krijgen eerst rechtdoor rijdende fietsers groen. Waarbij de zwakke weggebruiker (de fietser, de voetganger) absolute voorrang krijgt. Pas daarna, en bij rood voor de fietser/voetganger, is er ruimte voor het rechtsafslaand autoverkeer. In Roeselare zouden de verkeerslichten op de kleine ring stuk Koning Albert-I laan prioritair moeten aangepakt worden. Op dit stuk van de kleine ring (van en naar haven) circuleert immers zwaar verkeer dat regelmatig bij het afslaan het fietspad kruist.”

Verkeerslichten prioritair

“Wil stad Roeselare de verkeerslichten op dit stuk ring prioritair instellen zodat ze een conflictvrije en dus veilige route voor de fietsers garanderen. Zo ja, tegen wanneer kan dit gerealiseerd worden?”

Schepen Griet Coppé (CD&V): “Het schepencollege betreurt het dodelijk ongeval en wil zijn medeleven uitspreken tegenover de familie. Het is nog niet duidelijk of het om een dodehoekongeval gaat, daarvoor is een expert bezig. Wel werken we volop aan conflictvrije kruispunten, al zorgt dat ook voor wrevel bij autobestuurders. Het voordeel is dat de fietsers eerst kunnen starten, de doorstroming van het andere verkeer is niet altijd optimaal. Bij de grote en kleine ring werken we ook aan verschillende conflictvrije punten. We werken verder om, waar mogelijk, conflictvrije punten, te organiseren. Al hangt dat af van verschillende factoren. Zo moet er voldoende ruimte zijn. Maar we staan zeker open voor meer conflictvrije kruispunten voor een zo veilig mogelijk verkeer.”

“We hebben beslist dat vrachtwagens uit de Veldstraat worden geweerd, dat zou het kruispunt al een stuk veiliger maken”, voegt Griet er nog aan toe. “De uitvoering hiervan is voorzien voor 2023.”