Fietser overleden na dodehoekongeval in Roeselare

Een fietser geraakte maandagmiddag omstreeks 13.45 uur levensgevaarlijk gewond na een dodehoekongeval op het kruispunt van de Koning Albert I-laan en de Veldstraat. De man werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke. Daar is hij helaas overleden.

Een 25-jarige man uit Roeselare fietste maandagmiddag omstreeks 13.45 uur langs de Koning Albert I-laan richting het Roeselaarse station. Op dat ogenblik reed een vrachtwagenchauffeur van een Spaanse firma dezelfde richting uit. De vrachtwagenchauffeur wou rechts de Veldstraat inrijden.

Bij dat manoeuvre merkte hij de fietser niet op. Die kwam onder de achterste wielen van de vrachtwagen terecht. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Hij werd gereanimeerd onder een tent die door de brandweer werd aangereikt. De fietser werd in uiterst kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Rumbeke, maar is overleden.