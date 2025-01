Sherley Beernaert eindelijk aangesteld als burgemeester in Moorslede

Onder zeer grote belangstelling van vooral veel familieleden, vrienden en partijgenoten vond in de raadzaal van het gemeentehuis de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Moorslede plaats. Het is allemaal goed en vlot verlopen. In minder dan een uur was het allemaal voorbij.

Daarna vond voor alle aanwezigen een traktaat plaats in jeugdhuis Den Teirlinck op de Marktplaats. Daar kon men trouwens via een livestream op een groot scherm de installatievergadering volgen. In de bomvolle raadzaal stonden zelfs mensen achter de rij gemeenteraadsleden recht. “Ik had bijna geen adem meer”, hoorden we beneden aan de inkom van het gemeentehuis een vrouw nadien vertellen. Aanvankelijk was de installatievergadering zoals in andere gemeenten begin december voorzien. Door een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen kwam er een uitstel.

“We gaan jullie niet langer in spanning houden”, opende de afscheidnemende gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie) de bijzondere zitting. “Ik hoop dat Moorslede terug positief in het nieuws komt. Het is er toch nog van gekomen. We moesten hier al een maand eerder hebben gezeten. De installatievergadering moet altijd een vergadering zijn van de blije gezichten. Deze vergadering heeft altijd iets speciaals en trekt altijd veel volk. Het is voor de familie dan ook een heuglijke gebeurtenis.”

Groot en klein geschenk

Nadat ze de eed aflegde als aangewezen burgemeester, was Sherley Beernaert toe aan haar maidenspeech en had ze voor alle aanwezigen in een grote mand een klein geschenk mee, namelijk bouwstenen in chocolade. “Op zichzelf lijken ze misschien weinig voor te stellen, maar samen vormen ze een stevig geheel”, zegt Sherley. “Dat is precies wat wij willen bereiken : samen bouwen aan een sterker en mooier Moorslede waar iedereen trots kan op zijn. We bouwen niet enkel aan veilige straten en nieuwe infrastructuur, maar we bouwen aan een Moorslede waar verbondenheid, dienstbaarheid en kwaliteit niet enkel woorden zijn, maar dagdagelijkse praktijk.

Laat ons deze legislatuur aangrijpen om onze gemeente verder te laten bloeien. Niet alleen met stenen, maar vooral met warmte, dienstbaarheid en verbondenheid. Alleen samen kunnen we dit realiseren want samen maken mensen Moorslede mooi.” (Erik De Block)