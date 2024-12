“Oppositie was voor mij de beste leerschool”: Peter De Groote (Team Ieper) is gestart als nieuwe schepen

Na zes jaar in de oppositie staat Peter De Groote (Team Ieper) te popelen om zijn schepenmandaat op te nemen. Meteen krijgt hij met het nieuwe zwembad het belangrijkste project van de legislatuur op zijn bord, maar zijn prioriteit is de opwaardering van het kernwinkelgebied.

Peter De Groote (54) had al vele jaren maatschappelijk engagement op de teller in Unizo en het Centrummanagement toen Katrien Desomer hem in 2018 wist te overtuigen om op de CD&V-lijst te staan. Zijn eerste verkiezingen liepen echter uit op een sisser. CD&V verloor een pak zetels en vloog uit het bestuur naar de oppositie. “Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik een échte tegenslag kreeg. Dat was een raar gevoel, dat ik niet graag nog eens wil meemaken. Maar aan de andere kant is het ook iets waar je lessen uit trekt. Voor mij was de gemeenteraad wel een stap vooruit. De oppositie was ook de beste leerschool. Je weet al hoe het werkt en waar je de informatie moet halen. Ik moet zeggen dat ik me heel goed geamuseerd heb in de oppositie.”

In sommige van zijn tussenkomsten kon hij zich behoorlijk boos maken. “Dat is ook het doel van de oppositie. Als je voelt dat de schepen in de verkeerde richting gaat, moet je je stempel drukken. We hebben vanuit de oppositie toch veel kunnen realiseren. Waar ik echt trots op ben, is dat we het plan van de socialisten om de Menenstraat af te sluiten konden tegenhouden. Ook tegen het laten parkeren van toeristenbussen in de Kauwekijnstraat heb ik met hand en tand gevochten.” Met 892 voorkeurstemmen sleepte Peter De Groote op 13 oktober de zevende van de zeventien zetels van Team Ieper in de wacht. Net voldoende voor een absolute meerderheid. “De verkiezingen zijn voor CD&V – cru gezegd – heel goed meegevallen. We haalden de burgemeesterssjerp binnen, maar ook openbare werken, landbouw, financiën, economie… Dat is niet niks.”

Prioriteit

Zelf krijgt hij economie, KMO, sport en dierenwelzijn als bevoegdheden. “Ik ben zelf ondernemer, dus economie en KMO zijn op mijn lijf geschreven. Sport wordt ook een mooie uitdaging. Ik ben sponsor van heel wat verenigingen en ga veel naar sportwedstrijden kijken. Dat was een bevoegdheid die ik heel graag wilde en ze hebben me dat ook gejeund. Dé belangrijkste uitdaging deze legislatuur wordt het bouwen van het nieuwe zwembad. Ik zal me keihard inzetten om ervoor te zorgen dat dat goed verloopt en dat het een paradepaardje wordt voor Ieper. Dierenwelzijn is ook een bevoegdheid die ik heel graag wilde. Ik zat al in het bestuur van Dierenasiel Ieper, dus dat ligt me nauw aan het hart.” Zijn grootste prioriteit wordt echter het aanpakken van de binnenstad. “Er moet daar meer groen komen, meer sfeer… Dat is zeer dringend om de leegstand tegen te gaan. Als de straten er verwaarloosd en vuil bij liggen, dan kan je niet verwachten dat winkelpanden gemakkelijk verhuurd worden. Dat ik ambitieus ben, dat weet iedereen. En dat ik geen opgever ben, dat weet ook iedereen. Ik ben iemand die zijn woord houdt en als ik zeg dat ik de straten zal opkuisen, dan zal ik dat doen.”

Gezondheidsproblemen

Peter De Groote is zaakvoerder van Chocolaterie Peter De Groote en Kaffee André op de Grote Markt, maar zegt dat dit perfect te combineren is met het schepenmandaat. “Mocht ik tien jaar jonger zijn zou het misschien niet gegaan zijn, maar na mijn gezondheidsproblemen in 2018 ben ik op een andere manier gaan werken. Elke maandag ben ik van ‘s morgens tot ‘s avonds in het stadhuis, dinsdag wordt mijn vrije dag. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik bereikbaar in het stadhuis van ‘s morgens tot 14 uur. In de namiddag en op zaterdag en zondag ben ik in mijn zaak. Ik heb echt een schema gemaakt, waar ik me zoveel aan zal proberen te houden.”

Tijdens zijn eedaflegging zaten onder andere zijn ouders in de zaal. “Iedereen in Ieper ziet hoever we nu staan met onze zaken, maar in 1976 zijn mijn ouders van Diksmuide in Ieper toegekomen met niks. We hadden zelfs geen geld om vlees te kopen. Mijn ouders hebben gewerkt in de bakkerij van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat om ons een mooie toekomst te bezorgen. Ik was dan ook enorm trots om dit moment met hen te kunnen delen.”