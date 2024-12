Schepen wordt met spoed opgenomen, maar gaat dezelfde dag de eed afleggen: “Weinig mensen zijn zo zot als ik”

In Zonnebeke werd schepen Dirk Sioen donderdag met spoed opgenomen na een allergische reactie. Toch wou hij ’s avonds even het ziekenhuis verlaten om zijn eed af te leggen. “Ik zat een beetje te zweten tijdens de installatievergadering, maar het ging.”

“Weinig mensen zijn zo zot als ik hé.” Dirk Sioen (#TEAM8980) kon lachen wanneer hij donderdagavond de raadzaal van Zonnebeke betrad. Zijn kostuum verborg de katheder in zijn arm, maar de schepen maakte er allerminst een geheim van dat hij van het ziekenhuis kwam. “Ik had een ontsteking aan mijn knie en kreeg pillen”, vertelt de 68- jarige groenteboer. “Eind vorige week ging ik spruiten halen van het veld en ik was buiten adem. Ik word een oude vint, dacht ik.”

Bijna vergiftigd

“Wat later kreeg ik kleine bloeduitstortingen en pijn aan de spieren en buik, dat is niet goed hé. Ik wou deze week nog naar de veiling, maar ik heb me mispakt”, aldus Sioen. “Hij heeft wat te lang gewacht, want hij wil nooit naar de dokter uit vrees voor een piceure”, klonk het bij z’n vrouw. “Hij kreeg moeite met wandelen en vertoonde zwellingen.”

Uiteindelijk kon Sioen niet anders dan medische hulp inschakelen. “Het is vijf voor twaalf, zei de dokter. Ik was bijna vergiftigd door een allergische reactie op die pillen. In de laatste tien jaar was ik amper in het ziekenhuis, maar uitgerekend op de dag van mijn eedaflegging als schepen moest ik met spoed worden opgenomen. Je zal het nooit anders zien.”

Twee uur max

En toch legde Sioen op de dag van zijn ziekenhuisopname de eed af en hij bleef tot het einde van de installatievergadering van de gemeenteraad. “Ik moet het zeggen: de dokters en het personeel van het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis zijn fantastische mensen. Ik vroeg of het mogelijk was even weg te kunnen voor mijn eedaflegging en het mocht omdat ik verbeterde. Nog nooit meegemaakt, zei de dokter. Hij had wel begrip, op voorwaarde dat het niet langer zou duren dan twee uur en ik geen alcohol zou drinken. Daarvoor ben ik erg dankbaar. De losse katheder in mijn arm werd vast geplakt en ik kon mijn plicht gaan doen. Mijn vrouw voerde mij heen en terug en soigneert me goed.”

Aan de raadsleden en vele toeschouwers in de raadzaal vertelde Sioen vlijtig over zijn medisch avontuur. De oud-burgemeester trok zelfs even de pijp van zijn kostuumbroek omhoog om het been van de ontstoken knie te tonen. “Je ziet er inderdaad bleek uit ”, vonden velen. Na de eedaflegging en installatievergadering gaven de collega’s van het schepencollege voorrang aan Sioen bij het nemen van de individuele foto’s. De man nipte nog snel van een fruitsapje op de receptie en haastte zich naar de uitgang van het gemeentehuis, waar zijn vrouw hem opwachtte met de auto. “Tegen 22 uur moest ik terug zijn, het zal vroeger lukken dan ik dacht.”

Vijfde eed

In Jan Yperman zat Sioen snel weer in ziekenhuisplunje, zichtbaar voldaan. “Ik zat een beetje te zweten tijdens de installatievergadering, maar het ging. Het moet mijn vijfde eedaflegging zijn. Toch geeft het nog altijd een goed gevoel na zoveel keren schepen te zijn geweest en burgemeester. In totaal zal ik 24 jaar in het schepencollege gezeteld hebben. In deze bestuursperiode ben ik slechts voor drie jaar schepen. We hebben jonge en goede opvolging binnen ons team.”

De vrouw van Sioen ging de verpleging met avonddienst verwittigen dat de ‘weggelopen schepen’ terecht was. “Straks komen ze de medicatie weer aansluiten”, weet Sioen. “Gelukkig ben ik er nog. Er was even vrees voor mijn nieren en longen. Maar goed, ik ben aan de beterhand. Ik denk dat ik nog zeker een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven, misschien meer, ik weet het niet. Van zodra ik thuis ben, ga ik aan de slag, geen probleem. Wat is dat West-Vlaams spreekwoord? Kwaad zaad vergaat niet?” (TP)