Gemeenteraadsleden van Zonnebeke leggen eed af in volgelopen gemeentehuis

De raadzaal van het Zonnebeekse gemeentehuis was volgelopen voor de installatie van de gemeenteraad. De verplichte formaliteiten verliepen in een gemoedelijke sfeer en de nieuwe burgemeester Koen Meersseman kreeg een hartversterkend applaus.

Er was geen plaatsje meer te bemachtigen in de Zonnebeekse raadzaal voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Velen moesten de zitting rechtstaand bijwonen. Dit in tegenstelling met het bijwonen van de ‘normale’ gemeenteraden, waar heel weinig volk op afkomt.

Met 15 van de 23 zetels zal #TEAM8980 de komende zes jaar besturen. Bij de eedaflegging kon elk raadslid op een aanmoedigend applaus rekenen, maar dat ging wel crescendo toen Koen Meersseman als jongste burgemeester van Zonnebeke ooit de burgemeesterssjerp werd omgord. “Dit is voor mij een heel bijzonder moment”, aldus de nieuwe burgemeester. “Ik heb me als raadslid en als schepen altijd ten volle ingezet en zal dit zeker blijven doen. Ik wil een burgemeester zijn voor alle inwoners en hoop op een goede samenwerking in het college en met alle gemeenteraadsleden. We zullen projecten realiseren die nodig zijn en de bevolking ten goede komen. Het is mijn vurigste hoop dat het algemeen belang in al onze beslissingen zal zegevieren.”

Hij had ook woorden van dank voor zijn voorgangster Ingrid Vandepitte, de eerste vrouwelijke burgemeester van Zonnebeke, en hoopte op haar ervaring te kunnen rekenen als eerste schepen.

College en raden

Het schepencollege bestaat naast burgemeester Koen Meersseman uit Ingrid Vandepitte, Thijs D’Alleine, Dirk Sioen, Frans Deleu en ook Joachim Jonckheere die voorzitter is van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Merkwaardig is dat er met de huidige burgemeester nog twee oud-burgemeesters in het college zetelen en dat de zoon van wijlen burgemeester Dirk Cardoen ook zetelt als raadslid. De raad voor maatschappelijk welzijn zal bestaan uit Jelle Reynaert (N-VA) en Femke Flyps (Voor Zonnebeke) en leden van #TEAM8980 moeten wachten tot de raadzitting van januari omdat er vier vrouwen werden ingediend als kandidaat en volgens het decreet kan dit niet.

Ook de politieraad werd verkozen en zal naast de burgemeester bestaan uit Jan Desmet (#TEAM8980) en de kandidaat van de gezamenlijke oppositie Maxim Vermeeren (Voor Zonnebeke).

De fractieleiders voor de komende legislatuur zijn Jan Desmet (#Team89810), Hannelore Blondeel (Voor Zonnebeke), Koen, Descheemaeker (N-VA) en Davy Claeys (Vlaams Belang).