Schepen Ilse Volcke blikt terug op vijf jaar politiek: “Ik koester het kleinschalige”

Schepen Ilse Volcke (53) zegt het met veel overtuiging: “Ik heb lang getwijfeld, om in de politiek te stappen. Ik werkte namelijk 34 jaar in de zorg en politiek is toch een totaal ander eiland. Maar ik ben trots dat ik als schepen kan meedenken met belangrijke beslissingen. Ook al duren zulke beslissingen soms langer dan ik zou willen en kon ik in de zorgsector sneller en directer mensen helpen.”

“Ik heb altijd graag in de zorg gewerkt”, benadrukt schepen voor Cultuur, Toerisme, Onderwijs en Jeugd Ilse Volcke (RKD). “Mensen zeggen soms: het is maar een druppel op een hete plaat. Welnu, ik ben tevreden met die druppel. Ik koester het kleinschalige, er zit zoveel waardevols in kleine dingen. De voorbije vijf jaar zijn niet gemakkelijk geweest. Eerst was corona jarenlang de grote stoorzender voor heel wat initiatieven, vandaag is het fusietraject een grote uitdaging. Ik vind het jammer dat de tegenstanders van de fusie zich laten leiden door emoties en niet meer luisteren naar onze argumenten. Ik haalde tijdens de laatste verkiezingen de op twee na hoogste score met 794 stemmen. Ik vraag dan ook een beetje vertrouwen, want ik hou oprecht van Ruiselede en ik heb het alleen maar goed voor met onze inwoners.”

Landelijkheid promoten

Over de eerste fusiebeslissingen wil ze niet veel kwijt, want er wordt wekelijks overlegd en wat vandaag logisch lijkt, kan morgen bijgestuurd en zelfs achterhaald zijn. “Deel uitmaken van een groter geheel, heeft sowieso voordelen”, legt ze uit. Zwemmen in Wingene zal goedkoper worden, de jeugdverenigingen kunnen hun vriendenkring merkelijk verruimen, onze nieuw geplande cultuurzalen zullen zeker grotere namen kunnen aantrekken. Toeristisch zullen we de landelijke schoonheid van Ruiselede nog beter kunnen uitspelen. We zijn een kleine parochie, maar tellen toch 36 verenigingen, zonder de sport mee te tellen! Dat is een enorme rijkdom.” Dat de geplande cultuur- en ontmoetingszaal van nul hertekend moet worden – het is zelfs niet zeker dat dezelfde ontwerpers aan boord blijven is een zware tegenvaller. “Toch is het niet slecht dat alles eens op een rijtje wordt gezet en extra onder de loep genomen”, zegt Volcke. “We maken ons sterk dat de nieuwe zaal uiteindelijk goedkoper kan worden dan eerst gepland.”

Overschakeling bib

Er wacht nog een klein jaar vóór de volgende verkiezingen. Wat wil ze nog bereiken? “We plaatsen dit voorjaar nieuwe speeltoestellen op het speeltuintje in de Weefschoolstraat en we updaten een aantal andere speeltuinen, zoals in het Disveld. Ik trek daar jaarlijks zo’n 30.000 euro voor uit. Andere projecten hangen af van de financiële middelen en of ze onder de fusie-paraplu nog zinvol zijn. Zo zit er heel wat werk in de overschakeling van de bib van Aalter naar Wingene. Dat vraagt onder meer nieuw personeel. Gelukkig bezitten we onze collectie boeken zélf. Dat maakt de hele operatie wel makkelijker.” (GG)