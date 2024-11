Samenéén scoort het best in alle stembureausAnzegem: “Sterk verkiezingsresultaat”

“Burgers en beleidsmakers meer inzicht geven in de resultaten van de lokale verkiezingen.” Dat was de insteek om voor het eerst naar buiten te komen met de zogenoemde ‘fijnmazige verkiezingsresultaten’ van 13 oktober. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) maakte recent de gegevens beschikbaar. “Je krijgt inzicht in stemresultaten op het niveau van een deelgemeente”, stelt de minister.

Terwijl er in heel wat steden en gemeenten digitaal gestemd werd, gebeurde dat in de gemeente Anzegem nog met potlood en papier. Hieronder worden enkele conclusies geformuleerd op basis van een overzicht van de zes telbureaus waar de stemmen uit de verschillende stembureaus (cijfer stembureau stond vermeld op stemformulier) samen kwamen.

Samenéén

De meest opvallende zaken: Samenéén scoort het hoogste in alle deelgemeenten, met de hoogste percentages in telbureau3 (48%) en telbureau4 (49,2%) waarbij er in Vichte nog marge is om deze score te evenaren: telbureau5 (35,7%) en telbureau6 (38,7%) zitten ruim 10% lager. Inzet scoort als tweede grootste partij het tweede best in drie van de zes telbureau1 (27,1%), telbureau2 (25,1%), telbureau4 (27,3%). Ons DNA haalt een tweede beste plaats in de overige drie telbureaus: telbureau3 (29,8%), telbureau5 (24,1%) en telbureau6 (20,3%).

Deelgemeenten

De top drie in telbureau1 is Pauline Van Marcke (Samenéén) met 414 stemmen, Gino Devogelaere (Samenéén) met 272 stemmen en Jeremie Vaneeckhout als derde met 268 stemmen. In telbureau2 haalt Van Marcke haar topscore met 431 stemmen. In telbureau3 haalt Gino Devogelaere zijn hoogste score in zijn thuisbasis Ingooigem met 422 stemmen, ook Petra Devos (Samenéén) haalt er een mooie score van 304 stemmen.

In telbureau4 spant Louis Degroote de kroon met 340 stemmen en Roel Couckuyt haalt er zijn beste score (216 stemmen) -niet vreemd aangezien hij daar de uitbater is van het goed draaiende café Sint-Arnoldus. In telbureau5 en 6 staat de Vichtse Anja Desmet (Samenéén) telkens op nummer drie met respectievelijk 206 en 134 stemmen. Ook Bernard Vaneeckhoutte (Samenéén) scoort er goed met telkens de vierde beste score: 156 stemmen in telbureau5 en 122 stemmen in telbureau6.

Lees ook: 5 conclusies voor Anzegem na de verkiezingen

Ons DNA haalt haar hoogste score met het tweede beste resultaat als partij in telbureau3 met Davy Dewaele die er zijn thuisbasis heeft. Dewaele haalt er 350 stemmen op zijn naam, Sven Staelens als tweede van de partij met 184 stuks en Gilian Devolder kon als derde 171 burgers overtuigen.

“De resultaten bevestigen dat we met Samenéén een heel sterk verkiezingsresultaat neerzetten”, reageert Pauline Van Marcke (25). Huidig gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (39) stelt dat Inzet haar kracht haalt uit hun betrokkenheid tegenover het verenigingsleven. “Het is duidelijk dat Inzet stevig staat in Kaster, Tiegem, Anzegem, Grijsloke en de Heirweg”, aldus Vaneeckhout (Inzet). “ In Vichte zijn we groeiende en de komende jaren gaan we ook voor echte verankering in Ingooigem.”

Huidig gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA Anzegem) stelt vast dat ze vooral in Vichte, Kaster en Tiegem gescoord hebben, in tegenstelling tot Ingooigem en de Heirweg, waar ze geen kandidaten hadden. “Ik vermoed dat -nu dr. Stefaan Titeca geen kandidaat meer was in de Heirweg- zeer veel van zijn stemmen naar Pauline gegaan zijn, die daar ook woont. We gaan dus onder meer moeten zorgen voor een betere spreiding van de kandidaten”, aldus Tack (62).

Nieuwkomer

Anzegemnaar Leendert Van Hulle (37, Inzet) is een van de meest opvallende nieuwkomers in de Anzegemse politiek. Zijn speerpunt in de campagne was ‘verkeersveiligheid’ waarbij hij een interpretatie gaf van het meest recente cijfermateriaal met betrekking tot de doorstroom van het toenemend zwaar vrachtverkeer in de dorpskernen. Als lijstduwer haalde hij de tweede beste score van zijn partij in zijn thuisdeelgemeente Anzegem met 217 rode bolletjes.

(GV)