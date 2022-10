Geert Anthierens haalt derde plek bij Servantes Award

Provinciegriffier Geert Anthierens, die eind dit jaar de fakkel doorgeeft aan Stijn Lombaerts, behaalde een bronzen medaille op de Servantes Award in de categorie Loopbaan. Wij werkt ak 25 jaar in de provincieadministratie op de diensten van de griffie en schopte het in 2011 tot West-Vlaams provinciegriffier.

De Servantes Award heeft als doel om een positieve erkenning te geven aan professionals van lokale besturen. De eerste laureaat in de categorie ‘Loopbaan’ is Dirk Vercammen, dankzij zijn 35-jarige carrière op de dienst Milieu in Schoten.