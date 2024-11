Last call voor coalitievorming in Blankenberge: komt er alsnog een akkoord uit de bus of is geheime stemming onvermijdelijk?

Anderhalve maand na de verkiezingen zitten de gesprekken rond de coalitievorming in Blankenberge nog altijd muurvast en lijkt een bestuursakkoord stilaan een utopie. Burgemeester Björn Prasse (Team Blankenberge) zegt echter al van dag één bereid te zijn ‘verregaande toegevingen’ te doen in het dossier rond de Grote Markt, dat de voorbije weken het grote twistpunt is gebleken. Hij hoopt er alsnog de onderhandelingsgesprekken mee uit het slop te krijgen door het nu opnieuw van de gemeenteraad te halen.

“Nadat we eerder ook al het Huis van de Blankenbergenaar van de agenda haalden, doen we hiermee opnieuw een toegeving als blijk van goede wil. Hopelijk wordt het deze keer wel opgepikt door de andere partijen, want er is al veel te veel tijd verloren gegaan. Ik kreeg de voorbije dagen zelfs de indruk dat er door sommigen op een geheime stemming wordt aangestuurd, en dat vind ik persoonlijk nogal vrijpostig: dan lijkt het namelijk wel alsof je denkt het Vlaams Belang ‘in je zak te hebben’. En elke gemeenteraad op zoek moeten gaan naar ‘gedoogsteun’ is een de facto doorbreken van het cordon”, klinkt het.

Zelf wil Prasse die geheime stemming daarom te allen koste vermijden. “Het zou dan zomaar kunnen dat er een college wordt samengesteld dat geen meerderheid heeft in de gemeenteraad, en dat zou dan betekenen dat je elke gemeenteraad een meerderheid moet gaan zoeken bij de oppositie. Dat lijkt me gewoonweg niet werkbaar: de gesprekken lopen nu al zo moeizaam.”

Met die ‘verregaande toegevingen’ wil Prasse de huidige initiatiefhouder (Patrick De Meulenaere van Vooruit, red.) naar eigen zeggen de kans geven om alsnog tot een gedragen resultaat te komen. Als er tegen begin volgende week nog altijd geen akkoord is, wordt een geheime stemming immers onvermijdelijk. “Laat ons allemaal onze politieke verantwoordelijkheid opnemen en als grote mensen rond de tafel gaan zitten, zodat het in de sleuteldossiers tot een vergelijk kan komen”, klinkt het.

Coalitie met drie

Voor N-VA speelt echter nog iets anders. “Bij Team Blankenberge gaan ze nog altijd uit van een coalitie met vier partijen, maar dat zien wij en CD&VPLUS niet zitten. Ons standpunt daarin is duidelijk: een coalitie van drie is een stabiele meerderheid, een coalitie van vier is overdaad. Dat hebben we van in het begin altijd gezegd”, aldus Daphné Dumery. Wat betreft die ‘verregaande toegevingen’ van Team Blankenberge vindt ze dat Prasse voor, of beter gezegd na zijn beurt spreekt. “Bij de laatste onderhandelingen hebben wij zelf ook nog een voorstel gedaan om het dossier rond de Grote Markt te ontmijnen, maar die gesprekken zitten volledig blok. Trouwens, het initiatiefrecht zit allang niet meer bij Team Blankenberge. Eigenlijk is het dus aan Vooruit om met een goed voorstel over de brug te komen”, klinkt het.

“Eerst en vooral komt die zogenaamde toegeving eigenlijk neer op het compromisvoorstel dat ik tijdens mijn initiatiefrecht deed”, zegt Sandy Buysschaert (CD&V). “Als de Grote Markt dan toch zo’n groot twistpunt is, lijkt het mij beter om dat dossier voorlopig gewoon helemaal van tafel te vegen. Mijn voorstel was om de komende jaren eerst de nodige tellingen en eventueel een soort proefopstelling te doen, om dan bij de volgende verkiezingen tot een weloverwogen keuze te kunnen komen. Dat Team Blankenberge het dossier nu ‘als blijk van goede wil’ van de gemeenteraad haalde, is op zich ook geen echte toegeving hé. Het had in de eerste plaats nooit door de huidige meerderheid geagendeerd mogen worden.”

Ultieme poging

Het initiatiefrecht ligt nog tot en met zaterdag – drie dagen voor de installatievergadering – bij Patrick De Meulenaere (Vooruit). “Ik ben zeker bereid om nog een laatste ultieme poging te doen in de onderhandelingen, en als dat hét grote breekpunt blijft, laat ons het dossier rond de Grote Markt dan inderdaad parkeren. Maar als CD&VPLUS en N-VA aan elkaar blijven vastklikken en de tegemoetkoming weigeren, dan blijven we rondjes draaien en zijn alle mogelijkheden uitgeput”, zegt hij. Dat zij een coalitie van vier niet werkbaar achten, vindt De Meulenaere wat absurd. “Als het straks tot een geheime stemming komt, weet immers niemand wat daar de uitkomst van zal zijn. Voor hetzelfde geld krijgen we dan een college dat geen meerderheid heeft in de gemeenteraad: is dat dan wél werkbaar?”