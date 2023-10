Oud-burgemeester van Alveringem Marc Wackenier (73) maakt comeback bij gemeenteraadsverkiezingen: “Blijf trouw aan mijn partij”

Na een legislatuur zonder politiek mandaat zal gewezen burgemeester en oppositieraadslid Marc Wackenier (73) bij de volgende gemeenteraadsverkiezing zijn comeback maken. Dat bevestigt hij op zaterdag 21 oktober.

Nu hij na een intensieve revalidatie hersteld is van drie operaties in acht maanden tijd aan heup en knieën, voelt Marc Wackenier zich geroepen om in oktober 2024 opnieuw aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Al bijna twee jaar geleden sloot hij een terugkeer niet uit. Met PRO of met een nieuwe lijst, vragen we hem?

Trouw

“Ik blijf trouw aan de partij die ik in 2000 heb opgericht”, reageert Marc Wackenier. “De partij weet dat ik mij voor 2024 opnieuw beschikbaar stel. Voor de rest zijn er nog geen afspraken gemaakt. Daarvoor is het nog te vroeg. Ik schat dat wij zo’n tien nieuwe mensen zullen moeten vinden. Dat zijn bij voorkeur uiteraard capabele, populaire en goed gekende mensen. Misschien zit daar wel een witte raaf tussen die de toekomst van PRO mee vorm kan geven.”

“Welke plek ik op de lijst zal innemen, is nog niet aan de orde”

“Enkele mensen hebben mij reeds gevraagd of ze op de lijst mogen staan. Welke plek ik op de lijst zal innemen, is iets wat nu nog niet aan de orde is. Dat kan de kop of de staart zijn, of iets daar tussen in. Eerst moet het totaalplaatje van alle deelnemers gekend zijn. Eén voorwaarde stel ik wel: dat ik een eigen inbreng kan doen.”

Nieuwe naam

Marc Wackenier laat ook uitschijnen dat het misschien tijd is om onder een nieuwe naam naar de kiezer te trekken. “PRO bestaat 24 jaar en is wat in mekaar gezakt. Het wegvallen van Marnik Vandenbroucke was voor ons een groot verlies en straks neemt ook Emma Breyne niet meer deel. Een naam moet ook mee evolueren met de tijd”, meent Wackenier.

Uitgebreider interview met Marc Wackenier en politieke reacties op de pagina’s Alveringem in de Krant Van West-Vlaanderen van vrijdag 27 oktober.